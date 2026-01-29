Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

FPT Retail báo doanh thu trên 51.000 tỷ, tăng 27%

29-01-2026 - 17:25 PM | Doanh nghiệp

FPT Retail báo doanh thu trên 51.000 tỷ, tăng 27%

Tính đến hết năm 2025, FPT Retail sở hữu mạng lưới 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, Long Châu có 2.417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng thêm 474 nhà thuốc và 97 trung tâm so với đầu năm. Bên cạnh đó, FPT Shop có 623 cửa hàng duy trì quy mô ổn định và tối ưu hiệu quả vận hành trên cả nước.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, hoàn thành 106% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2024, hoàn thành 135% kế hoạch đề ra.

Trong đó, doanh thu online đạt 9.344 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.

Tính đến hết năm 2025, FPT Retail sở hữu mạng lưới 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, Long Châu có 2.417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng thêm 474 nhà thuốc và 97 trung tâm so với đầu năm. Bên cạnh đó, FPT Shop có 623 cửa hàng duy trì quy mô ổn định và tối ưu hiệu quả vận hành trên cả nước.

Với mạng lưới phủ rộng cùng hệ thống vận hành đồng bộ trên toàn quốc, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương gần 1/3 dân số Việt Nam.

Trong năm, doanh thu chuỗi đạt 34.501 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Song song với việc mở rộng mạng lưới tại các khu vực ngoài trung tâm, hiệu quả hoạt động tiếp tục được duy trì ổn định, với doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/tháng.

Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi tích cực của chuỗi FPT Shop khi chính thức có lãi trở lại. Doanh thu chuỗi đạt 16.809 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024, hoàn thành 105% kế hoạch năm. Riêng quý IV/2025, doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,8 tỷ đồng/tháng trong quý IV, tăng 19% so với quý III và 26% so với cùng kỳ, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh năm 2026.

FPT Retail hé lộ "quân bài tẩy" giúp Long Châu thu về 1,3 tỷ USD, tiếp tục tham vọng mở mới 400-500 cửa hàng

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa báo lãi gấp đôi, giá trị F88 giảm hơn 7.000 tỷ chỉ sau 2 phiên giao dịch, không còn là doanh nghiệp tỷ đô

Vừa báo lãi gấp đôi, giá trị F88 giảm hơn 7.000 tỷ chỉ sau 2 phiên giao dịch, không còn là doanh nghiệp tỷ đô Nổi bật

Vàng phá vỡ mốc 190 triệu: Huy Thanh, Bảo Tín Mạnh Hải đua bán vàng mini 0,05 - 0,1 chỉ, PNJ bán 0,39 - 0,79 chỉ, đúc Doraemon, Hello Kitty vào hộp mù

Vàng phá vỡ mốc 190 triệu: Huy Thanh, Bảo Tín Mạnh Hải đua bán vàng mini 0,05 - 0,1 chỉ, PNJ bán 0,39 - 0,79 chỉ, đúc Doraemon, Hello Kitty vào hộp mù Nổi bật

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1.000 món quà chưa từng có cho khách mua vé combo

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1.000 món quà chưa từng có cho khách mua vé combo

16:07 , 29/01/2026
Công ty ô tô Việt Nam bắt tay hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc xây nhà máy pin xe điện 130 triệu USD

Công ty ô tô Việt Nam bắt tay hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc xây nhà máy pin xe điện 130 triệu USD

16:05 , 29/01/2026
Các cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đồng loạt biến động mạnh, điều gì đang xảy ra?

Các cổ phiếu liên quan tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đồng loạt biến động mạnh, điều gì đang xảy ra?

15:37 , 29/01/2026
Một tài sản của bà Trương Mỹ Lan không ai mua, hiện giảm giá hơn 3 tỷ

Một tài sản của bà Trương Mỹ Lan không ai mua, hiện giảm giá hơn 3 tỷ

14:55 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên