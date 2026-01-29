FPT Retail báo doanh thu trên 51.000 tỷ, tăng 27%

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, hoàn thành 106% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2024, hoàn thành 135% kế hoạch đề ra.

Trong đó, doanh thu online đạt 9.344 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.



Tính đến hết năm 2025, FPT Retail sở hữu mạng lưới 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, Long Châu có 2.417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủng, lần lượt tăng thêm 474 nhà thuốc và 97 trung tâm so với đầu năm. Bên cạnh đó, FPT Shop có 623 cửa hàng duy trì quy mô ổn định và tối ưu hiệu quả vận hành trên cả nước.



Với mạng lưới phủ rộng cùng hệ thống vận hành đồng bộ trên toàn quốc, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương gần 1/3 dân số Việt Nam.



Trong năm, doanh thu chuỗi đạt 34.501 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Song song với việc mở rộng mạng lưới tại các khu vực ngoài trung tâm, hiệu quả hoạt động tiếp tục được duy trì ổn định, với doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/tháng.



Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi tích cực của chuỗi FPT Shop khi chính thức có lãi trở lại. Doanh thu chuỗi đạt 16.809 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024, hoàn thành 105% kế hoạch năm. Riêng quý IV/2025, doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,8 tỷ đồng/tháng trong quý IV, tăng 19% so với quý III và 26% so với cùng kỳ, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh năm 2026.

