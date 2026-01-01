Nhận chỉ đạo của Thủ tướng: Him Lam, Donacoop, D2D… sẽ khởi công 14 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai ngay trong quý I/2026

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Phước Tân đang trong quá trình triển khai xây dựng. Ảnh: Hoàng Lộc.

Thông tin trên Báo Đồng Nai, ngày 28/1, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Đỗ Thành Phương cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 14 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) có kế hoạch khởi công xây dựng trong quý I-2026.

Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như khu nhà ở công nhân tại Nhơn Trạch do Công ty Nhà IDICO (IDC) làm chủ đầu tư; các dự án chung cư NOXH tại Bàu Xéo, Lộc An, Phú Hội; cùng chuỗi dự án NOXH tại Phước Tân và Long Hưng do các doanh nghiệp như Him Lam, Donacoop và D2D thực hiện.



Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng lên kế hoạch khởi công các khu NOXH gắn với khu tái định cư, khu công nghiệp và khu dân cư hiện hữu, nhằm gia tăng nguồn cung nhà ở cho người lao động, công nhân và nhóm đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn.



Việc nhiều dự án NOXH được triển khai ngay từ đầu năm 2026 tạo tiền đề để tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng hơn 8.000 căn NOXH trong năm 2026, tiến tới 65.000 căn trong giai đoạn 2026–2030.﻿

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ liên tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và yêu cầu tăng tốc phát triển NOXH trên phạm vi toàn quốc.

Tại cuộc họp giữa tháng 1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phải mở rộng nguồn cung ở tất cả các phân khúc, trong đó ưu tiên NOXH và nhà ở cho thuê, nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhà ở thương mại và tạo thêm cơ hội sở hữu nhà cho người có thu nhập trung bình.



Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển NOXH trong năm 2026 và những năm tiếp theo, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay đầu tư với tinh thần “lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ”, góp phần xây dựng thị trường bất động sản ổn định, bền vững.



Thực tế, nhiều doanh nghiệp lớn đã công bố kế hoạch tham gia mạnh mẽ vào chương trình NOXH. Vingroup (VIC) đặt mục tiêu phát triển 500.000 căn; Hoàng Quân (HQC) cam kết 50.000 căn; Kim Oanh hướng tới 40.000 căn; Viglacera (VGC) đăng ký xây dựng 17.200 căn đến năm 2030. Trong khi đó, Novaland (NVL) cũng khẳng định sẵn sàng đầu tư khoảng 200.000 căn NOXH tại các tỉnh, thành phía Nam, với trọng tâm là TP. HCM.﻿