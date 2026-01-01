Vụ Sago Food nghi đưa thịt hết hạn vào trường học: Công ty buôn xăng dầu bất ngờ "bẻ lái" sang nấu suất ăn học đường chỉ sau 5 tháng

Ảnh minh họa

Tâm điểm của dư luận TP.HCM những ngày qua đang dồn về loạt phóng sự điều tra độc quyền từ Báo Dân Việt liên quan đến quy trình chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (đơn vị sở hữu thương hiệu Sago Food).

Liên quan đến vụ việc mất an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, loạt phóng sự điều tra của Báo Dân Việt trước đó đã cho thấy nhiều dấu hiệu khuất tất tại xưởng chế biến của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food).

Theo đó, đơn vị này bị ghi nhận sử dụng nguyên liệu là thịt trâu đông lạnh nhập khẩu nhưng lại "hô biến" thành thịt bò trên thực đơn cung cấp cho học sinh, đồng thời có dấu hiệu thực phẩm hết hạn sử dụng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (mã số thuế 0317136881) có trụ sở tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM, được thành lập từ tháng 1/2022.

Tuy nhiên, trong suốt 3 năm đầu hoạt động, cốt lõi kinh doanh của đơn vị này hoàn toàn không liên quan đến thực phẩm. Hồ sơ cho thấy lĩnh vực chính ban đầu là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan như dầu DO, dầu hỏa và dầu FO-R.

Phải đến tháng 8/2025, tức chỉ khoảng 5 tháng trước khi bị phát hiện các dấu hiệu vi phạm, doanh nghiệp này mới thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề dịch vụ ăn uống và cung cấp suất ăn công nghiệp làm lĩnh vực chính.

Người đại diện pháp luật của An Phước Thắng SG là bà Mai Thị Hồng Vân.

Dữ liệu hệ thống ghi nhận bà Vân hiện đứng tên đại diện cho một hệ sinh thái các doanh nghiệp hoạt động đa ngành, bao gồm Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn xanh, Công ty TNHH Thương mại Nhiên liệu tổng hợp miền Nam và Hộ kinh doanh thực phẩm Sài Gòn xanh Sagofood.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội chiều ngày 29/1, các cơ quan quản lý nhà nước đã chính thức lên tiếng.

Đại diện UBND xã Hiệp Phước xác nhận ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, chính quyền đã phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát.

Đáng chú ý, lịch sử quản lý tại địa phương cho thấy từ khi doanh nghiệp này chuyển sang mảng thực phẩm vào giữa năm 2025, cơ quan chức năng đã tổ chức 3 đợt kiểm tra.

Trong khi đợt kiểm tra ngày 17/10/2025 chưa ghi nhận vi phạm, thì kết quả của hai đợt kiểm tra gần nhất vào ngày 9/1/2026 và đợt đột xuất ngày 28/1/2026 vẫn đang trong quá trình xử lý và chưa có kết luận cuối cùng.

“Địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm trong thời gian tới, phối hợp xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm”, Phó chủ tịch UBNB xã Hiệp Phước Nguyễn Thị Hạnh thông tin﻿

Hiện tại, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã chủ trì đoàn kiểm tra để làm rõ các dấu hiệu sai phạm.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đã yêu cầu các trường học rà soát, tạm ngưng bữa ăn bán trú sử dụng sản phẩm từ Sago Food để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe học sinh.