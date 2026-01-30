Elmich – Hành trình 30 năm kiến tạo chất lượng chuẩn châu Âu

Ba thập kỷ lắng nghe, Elmich khẳng định vị thế quốc tế với chất lượng chuẩn châu Âu

Trong bức tranh thị trường đồ gia dụng hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn. Họ không chỉ tìm kiếm những sản phẩm tiện dụng, mà còn đặt ra yêu cầu cao về độ an toàn, tính bền vững, thẩm mỹ và khả năng mang lại phong cách sống. Giữa sự cạnh tranh khốc liệt ấy, Elmich nổi lên như một thương hiệu mang đậm phong cách châu Âu nhưng lại thấu hiểu trái tim người Việt.

Được thành lập tại Cộng hòa Séc, Elmich đã trải qua hơn 30 năm phát triển. Thương hiệu này còn được Chính phủ Séc tài trợ và bảo hộ tại gần 100 quốc gia, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế.

Tập đoàn Elmich vinh dự đón ngài đại sứ Cộng hòa Séc đến thăm nhà máy.

Đặc biệt, từ năm 2015, Elmich đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Đây không chỉ là bước đi chiến lược về mặt sản xuất, mà còn là minh chứng cho sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt. Thương hiệu châu Âu đã dành nhiều nỗ lực để nghiên cứu thị hiếu bản địa, từ đó cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp với phong cách sống của từng gia đình Việt. Elmich không đơn thuần mang sản phẩm châu Âu về Việt Nam, mà còn tối ưu giá thành, thích ứng với nhu cầu sử dụng, để mỗi sản phẩm trở thành người bạn đồng hành trong căn bếp Việt.

Hệ thống pin mặt trời trải dài trên mái nhà máy Elmich cung cấp khoảng 50% nhu cầu điện sản xuất, đồng thời giảm hơn 1.300 tấn CO2.

Từ nhà máy Việt Nam đến mạng lưới toàn cầu: Elmich lan tỏa phong cách sống xanh

Elmich không chỉ dừng lại ở việc thấu hiểu, mà còn mở rộng hệ thống nhà máy và chuỗi cung ứng toàn cầu theo chuẩn châu Âu. Điều này giúp thương hiệu lan tỏa phong cách sống quốc tế đến từng căn bếp Việt, đồng thời khẳng định dấu ấn toàn cầu của mình. Trong mạng lưới sản xuất rộng khắp ấy, Việt Nam đã trở thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất, cung ứng cho toàn bộ Elmich Group.

Với công nghệ tự động hóa hiện đại, nhà máy Elmich hướng tới công suất 50 triệu sản phẩm mỗi năm. Đây là minh chứng cho sự đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn của Elmich tại thị trường Việt Nam. Trong một chuyến tham quan nhà máy, nhiều KOL đã chia sẻ sự ấn tượng về công nghệ và quy mô vượt trội, khẳng định Elmich đang tạo ra bước tiến mới trong ngành đồ gia dụng.

Nhà máy Elmich tại Việt Nam, được xây dựng từ năm 2015, hiện có quy mô lên tới 9ha.

Không chỉ chú trọng đến công nghệ, Elmich còn mang tinh hoa văn hóa châu Âu kết hợp cùng nhu cầu địa phương để tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng. Từ những gia đình hiện đại mong muốn sự tiện nghi, đến những người tiêu dùng chú trọng gu sống xanh, Elmich đều có giải pháp. Sự đa dạng này giúp thương hiệu trở thành cầu nối văn hóa, đưa phong cách sống quốc tế hòa quyện cùng bản sắc Việt.

"Tôi chọn Elmich vì sản phẩm vừa đẹp, vừa bền, lại phù hợp với thói quen nấu nướng của gia đình. Mỗi lần sử dụng, tôi cảm thấy yên tâm vì chất lượng an toàn, và cũng tự hào khi căn bếp nhỏ của mình mang hơi thở châu Âu hiện đại. Elmich không chỉ là đồ gia dụng, mà còn là một phần trong phong cách sống của gia đình tôi", chị Nguyễn Thị Huế (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Elmich: Không ngừng nghiên cứu và cải tiến để thấu hiểu sâu sắc người dùng

"Chúng tôi luôn đặt mục tiêu bền vững – xanh – an toàn lên hàng đầu, với các tiêu chuẩn châu Âu nghiêm ngặt. Trung tâm nghiên cứu đặt tại Việt Nam liên tục thử nghiệm, cải tiến sản phẩm ngay tại nhà máy, đảm bảo sự phù hợp và an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng", đại diện Elmich chia sẻ.

Giám đốc Nhà máy Elmich chia sẻ về quy trình sản xuất xanh – nền tảng cho chất lượng bền vững tại nhà máy.

Quy trình kiểm soát chất lượng của Elmich được thực hiện nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào theo chuẩn EU, đến phòng Lab đạt chuẩn LGA. Điều này giúp sản phẩm không chỉ đạt chất lượng cao, mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng. Một minh chứng rõ nét cho nỗ lực nghiên cứu là câu chuyện về Ceramic Elmich thế hệ mới. Sau nhiều năm nghiên cứu, Elmich đã cho ra đời chống dính Ceramic Elmich thế hệ mới với khả năng chống dính bền bỉ, an toàn không chứa PFAS, chịu nhiệt và mài mòn vượt trội.

Elmich đặc biệt chú trọng nguyên liệu đầu vào an toàn, đạt chuẩn Châu Âu để bảo vệ sức khỏe người dùng.

Với Elmich, chất lượng không chỉ được đo bằng tiêu chuẩn châu Âu, mà còn thể hiện ở sự thấu hiểu thói quen sử dụng của người Việt. Mỗi sản phẩm được nghiên cứu từ trải nghiệm nấu nướng đời thường, để từng thao tác trong căn bếp trở nên thuận tiện, thoải mái và bền bỉ theo thời gian. Việc chủ động sản xuất và kiểm soát toàn bộ linh kiện giúp Elmich liên tục cải tiến ngay từ những chi tiết nhỏ, mang đến những sản phẩm vừa đạt độ an toàn – thẩm mỹ chuẩn châu Âu, vừa gần gũi, dễ dùng và phù hợp với nhịp sống của các gia đình Việt.

Với sứ mệnh mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm phong cách Elmich và chuẩn Châu Âu, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, thân thiện với môi trường, vì một tương lai bền vững, Elmich đã và đang khẳng định vị thế của mình, trở thành cầu nối giữa tinh hoa châu Âu và trái tim Việt.