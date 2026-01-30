Giá vonfram tăng vọt lên mức kỷ lục, một doanh nghiệp Việt Nam đang "ôm" mỏ lớn thứ hai thế giới ngoài Trung Quốc, cổ phiếu tăng 48% từ đầu năm

Phiên giao dịch ngày 29/1, cổ phiếu MSR của Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials đã tăng trần (14,8%) đóng cửa ở mức giá 36.400 đồng/cp. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, cổ phiếu MSR đã tăng gần 48%.

Cổ phiếu MSR có đà tăng tốt trong bối cảnh giá vonfram đang tăng cao.﻿

Theo Reuter, giá vonfram đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong tháng 1, do nguồn cung thắt chặt, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc và nhu cầu công nghiệp, khiến người tiêu dùng phải tranh giành nguồn cung trong một thị trường vốn đã khan hiếm.

Theo các nhà giao dịch, giá amoni paratungstat, nguyên liệu dùng để sản xuất vonfram, đang được giao dịch ở mức 1.125 - 1.150 USD Mỹ/tấn đơn vị (mtu) tại Trung Quốc, mức cao kỷ lục. Giá tại Rotterdam đạt mức cao nhất mọi thời đại, khoảng 1.100 USD Mỹ. Nhiều người dự đoán giá sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những tuần tới.

Nguồn: ChinaTungsten

"Có rất nhiều lý do khiến giá vonfram tăng - thị trường đang khan hiếm, nhu cầu cao từ lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ, công nghiệp và khí đốt,..., vấn đề về nguồn cung (chất lượng quặng thấp hơn và các vấn đề khác) và trên hết, còn có vấn đề liên quan đến xuất khẩu từ Trung Quốc," một nhà giao dịch có trụ sở tại London cho biết trong một email gửi tới Reuters.﻿

Trung Quốc, quốc gia thống trị ngành khai thác và chế biến vonfram toàn cầu, đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vào tháng 2/2025, yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép của chính phủ trước khi vận chuyển nguyên liệu của họ.

Tháng trước, Bắc Kinh đã công bố danh sách 15 công ty được phép xuất khẩu vonfram, một động thái có thể tập trung hóa quyền kiểm soát và hạn chế lượng vật liệu có sẵn cho người mua nước ngoài.

"Khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái kể từ khi các biện pháp kiểm soát được thực hiện," ông William Parry-Jones, người sáng lập Wolfram Advisory và là chuyên gia về phân tích thị trường vonfram và chiến lược chuỗi cung ứng vật liệu quan trọng, cho biết.

Theo Reuters, tình trạng khan hiếm nguồn cung toàn cầu càng gia tăng sau khi các biện pháp kiểm soát mới của Trung Quốc đối với vật liệu lưỡng dụng nhập khẩu vào Nhật Bản có hiệu lực trong tháng này. Nhật Bản là một trong những nước nhập khẩu vonfram lớn nhất từ ​​Trung Quốc.﻿

Giá vonfram tăng cao, giúp Masan High-Tech Materials hưởng lợi. Doanh nghiệp này hiện đang vận hành mỏ Núi Pháo. Trang thông tin điện tử huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sản lượng vonfram từ mỏ Núi Pháo ở Thái Nguyên chiếm khoảng 33% sản lượng kho báu vonfram toàn cầu nếu không tính nguồn cung từ Trung Quốc, có quy mô lớn thứ 2 thế giới. Đây là một trong những mỏ có trữ lượng kho báu vonfram đã được nhận diện lớn nhất thế giới ở ngoài Trung Quốc.﻿

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2025, Masan High-Tech Materials đạt doanh thu 7.443 tỷ đồng, giảm 48% so với mức 14,336 tỷ đồng trong năm 2024, chủ yếu do loại trừ 8.934 tỷ đồng doanh thu từ HCS sau khi loại khỏi báo cáo tài chính hợp nhất. Doanh thu tăng 1.166 tỷ đồng trên cơ sở so sánh tương đương (không bao gồm HCS).

Doanh thu Vonfram đạt 4.458 tỷ đồng trong năm tài chính 2025, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu Florit tăng 7%, đạt 1.432 tỷ đồng, nhờ giá bán cao hơn, trong khi doanh thu Đồng đạt 1.304 tỷ đồng, phản ánh sản lượng bán hàng ổn định tại thị trường nội địa. MSR cũng ghi nhận doanh thu 63 tỷ đồng từ sản phẩm xi măng Bismut trong quý 4/2025 sau khi ký kết thỏa thuận với một khách hàng chiến lược.

Năm 2025, giá chào bán APT Cao trung bình ở mức 518 USD/mtu, tăng 52% so với mức 340 USD/mtu của năm tài chính 2024. Tính đến ngày 31/12/2025, giá bán APT tăng vọt lên mức kỷ lục 900 USD/mtu.

MSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 222 tỷ đồng trong quý 4/2025 - mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ năm 2022 đến nay, và đạt lợi nhuận 11 tỷ đồng cho cả năm tài chính 2025.

Trên cơ sở chỉ báo, và phụ thuộc vào các phê duyệt nội bộ theo thông lệ và sự thay đổi, MSR kỳ vọng đạt doanh thu từ 11.900 tỷ đồng đến 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt từ 50 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng trong năm 2026.

Kế hoạch ngân sách sơ bộ này phản ánh mức giá vonfram APT trong nửa cuối năm 2025. Nếu thị trường vonfram năm 2026 tiếp tục duy trì ở mức giá từ 1.080 USD/mtu đến 1.325 USD/mtu – mức cao kỷ lục trong lịch sử trong suốt cả năm, MSR kỳ vọng kết quả tài chính thực tế năm 2026 sẽ có sự tăng trưởng đáng kể so với dự báo.