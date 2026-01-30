Hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại tăng vốn lên gần 40.000 tỷ đồng, gấp 13 lần thời điểm thành lập

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có cập nhật về vốn điều lệ trong đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty tăng 11% từ 35.500 tỷ đồng lên 39.500 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.000 tỷ đồng.

Đây là lần thứ hai trong tháng 1/2026 mà Xanh SM tăng vốn điều lệ. Lần trước là vào đầu tháng, khi đó doanh nghiệp tăng vốn 42%, từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng, đánh dấu Xanh SM trở thành kỳ lân (unicorn) công nghệ, là danh hiệu để gọi các startup trong lĩnh vực công nghệ có giá trị vốn hóa từ 1 tỉ USD đến dưới 10 tỉ USD trên thế giới.

﻿Một bước tiến lớn của Xanh SM trong tháng 1/2026 là ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng nội đô bằng xe tải điện với 100% phương tiện là xe tải điện VinFast EC Van.