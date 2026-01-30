Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại tăng vốn lên gần 40.000 tỷ đồng, gấp 13 lần thời điểm thành lập

30-01-2026 - 09:40 AM | Doanh nghiệp

Hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại tăng vốn lên gần 40.000 tỷ đồng, gấp 13 lần thời điểm thành lập

Con số vốn điều lệ mới nhất của Xanh SM gấp hơn 13 lần so với 3.000 tỷ đồng thời điểm được thành lập vào tháng 3/2023.

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có cập nhật về vốn điều lệ trong đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty tăng 11% từ 35.500 tỷ đồng lên 39.500 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.000 tỷ đồng.

Đây là lần thứ hai trong tháng 1/2026 mà Xanh SM tăng vốn điều lệ. Lần trước là vào đầu tháng, khi đó doanh nghiệp tăng vốn 42%, từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng, đánh dấu Xanh SM trở thành kỳ lân (unicorn) công nghệ, là danh hiệu để gọi các startup trong lĩnh vực công nghệ có giá trị vốn hóa từ 1 tỉ USD đến dưới 10 tỉ USD trên thế giới.

﻿Một bước tiến lớn của Xanh SM trong tháng 1/2026 là ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng nội đô bằng xe tải điện với 100% phương tiện là xe tải điện VinFast EC Van.

Tham vọng 20 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Khi XANH SM thách thức trật tự của những gã khổng lồ như UBER, DIDI

Trí Khang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Haxaco lên kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần

Haxaco lên kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần Nổi bật

Công ty Mỹ vừa phát hiện rất nhiều dầu ngoài khơi Việt Nam: Dự kiến đầu tư gần 200 triệu USD cho 2 mỏ dầu tại nước ta năm nay

Công ty Mỹ vừa phát hiện rất nhiều dầu ngoài khơi Việt Nam: Dự kiến đầu tư gần 200 triệu USD cho 2 mỏ dầu tại nước ta năm nay Nổi bật

KDF ‘gom’ thêm 5,3 triệu cổ phiếu VDS

KDF ‘gom’ thêm 5,3 triệu cổ phiếu VDS

09:38 , 30/01/2026
Giá vonfram tăng vọt lên mức kỷ lục, một doanh nghiệp Việt Nam đang "ôm" mỏ lớn thứ hai thế giới ngoài Trung Quốc, cổ phiếu tăng 48% từ đầu năm

Giá vonfram tăng vọt lên mức kỷ lục, một doanh nghiệp Việt Nam đang "ôm" mỏ lớn thứ hai thế giới ngoài Trung Quốc, cổ phiếu tăng 48% từ đầu năm

08:05 , 30/01/2026
Elmich – Hành trình 30 năm kiến tạo chất lượng chuẩn châu Âu

Elmich – Hành trình 30 năm kiến tạo chất lượng chuẩn châu Âu

08:00 , 30/01/2026
Viettel Global đạt lợi nhuận trên 11.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

Viettel Global đạt lợi nhuận trên 11.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

07:44 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên