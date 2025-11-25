Xe máy điện VinFast bán ra gấp 6 lần, Xanh SM chỉ mua 1%: Nước cờ của ông Phạm Nhật Vượng với pin giá rẻ, đón đầu quy định siết xe xăng

Theo báo cáo tài chính mới nhất, VinFast ghi nhận doanh số xe máy điện đạt 120.052 chiếc trong quý III/2025, tăng 73% so với quý trước và gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe điện scooter và xe đạp điện, tương ứng mức tăng 489% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tỷ lệ xe bán cho các bên liên quan (như GSM) trong quý III chỉ chiếm 1% tổng doanh số - thấp nhất từ trước đến nay.

Tính chung 3 quý đầu năm, tỷ lệ này ở mức 5%. Số liệu này cho thấy sự tăng trưởng phi mã của xe điện 2 bánh VinFast chủ yếu đến từ nhu cầu của khách hàng bên ngoài, thay vì phụ thuộc vào hệ sinh thái nội bộ như giai đoạn 2023-2024.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm gì với xe điện 2 bánh để đạt được những con số “khủng khiếp” như trên?

Những cell pin giá rẻ và chiến lược hạ giá xe máy điện ngang bằng xe xăng

Vào tháng 11/2022, nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP (Lithium Iron Phosphate) của Vingroup tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) chính thức động thổ, công suất thiết kế 5 GWh/năm - tương đương khoảng 30 triệu cell pin mỗi năm. Đến quý I/2025, nhà máy đã chính thức đi vào vận hành và cho ra đời những sản phẩm cell pin đầu tiên.

Pin LFP – được ví như “trâu cày” của thế giới pin, với nguyên liệu “bình dân” từ sắt và phốt pho, có giá thành rẻ hơn hẳn dòng pin lithium NMC và NCA với nguyên liệu từ Niken và Coban đắt đỏ.

Việc tự sản xuất pin LFP và dùng loại pin này vào xe VinFast sản xuất trong năm 2025 là một trong những yếu tố quan trọng giúp VinFast giảm giá thành sản xuất và tạo ra mặt bằng giá mới thấp hơn trước rất nhiều cho xe điện.

Tháng 3/2025, VinFast bất ngờ thông báo dừng chính sách cho thuê pin đối với xe bán mới, chuyển sang bán xe kèm pin. Mô hình thuê pin từng được VinFast kỳ vọng như một giải pháp sáng tạo nhằm giảm chi phí đầu vào.

Tuy nhiên, thực tế triển khai đã cho thấy một số hạn chế nhất định, khi người dùng gặp khó khăn với thủ tục thuê, cảm giác sở hữu không trọn vẹn và các chi phí định kỳ chưa thực sự linh hoạt. Khi pin đã bao gồm trong giá bán, người tiêu dùng Việt Nam – vốn quen với văn hóa “mua đứt bán đoạn” - có thể tính toán chính xác tổng chi phí sở hữu mà không cần băn khoăn về các khoản phát sinh.

Với hàng loạt động thái, chi phí sở hữu ban đầu của xe điện VinFast đã giảm khoảng 15-25% so với năm 2024. Ví dụ, giá bán niêm yết của các dòng xe điện phổ thông như Evo200 (bao gồm pin) dao động khoảng 26 triệu đồng – giảm mạnh so với mức giá trên 35 triệu của năm ngoái, tương đương các dòng xe máy xăng phổ thông trên thị trường.

Đi kèm chiến lược hạ giá, VinFast dồn dập tung các chương trình ưu đãi kích thích người tiêu dùng mua xe điện, bao gồm việc tặng tiền mặt, voucher và miễn phí sạc tại các trạm V-Green. Các chính sách này giúp giảm chi phí sở hữu ban đầu cho người dùng.

Đặc biệt, việc VinFast cam kết mua lại xe cũ (xe xăng) để đổi xe điện là một đòn bẩy tâm lý đánh trúng vào tệp khách hàng muốn chuyển đổi nhưng ngại rắc rối trong việc thanh lý tài sản cũ.

Từ ngày 15/8/2025, toàn bộ các dòng xe sử dụng pin LFP được áp dụng gói bảo hành chính hãng lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km di chuyển. Đây là một trong những chế độ bảo hành vượt trội trên thị trường xe máy điện hiện nay.

VinFast cũng triển khai hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng tại một số địa phương. Cụ thể, tại Hà Nội và An Giang ưu đãi kéo dài đến hết ngày 24/10/2025, trong khi tại TP.HCM thời hạn đến ngày 31/10/2025. Đặc biệt, người mua xe tại ba khu vực này còn được cộng thêm 10% giá trị xe cùng gói vay trả góp linh hoạt lên tới 80-90% giá trị hợp đồng.

Khi xe điện được thúc đẩy bởi chính sách từ cơ quan quản lý

Thực tế, thị trường xe điện cũng hưởng lợi từ các chính sách quản lý phương tiện. Thông tin về lộ trình hạn chế xe máy xăng tại nội đô các thành phố lớn đã góp phần thúc đẩy người dân chuyển đổi phương tiện.

Hồi giữa năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong đó đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội lên phương án cấm xe máy chạy xăng trong Vành đai 1 kể từ tháng 7-2026.

Ngày hôm qua, 24/11/2025, UBND TP. Hà Nội đã có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Từ 1/1/2030, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp tại 36 xã, phường trong vành đai 3. Trước mắt, từ 1/7/2026 sẽ thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp tại 9 phường trong vành đai 1. Trong đó, sẽ cấm xe mô tô, xe gắn máy lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực. Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm được tổ chức ngày 26-27/11/2025.

Tại Tp.HCM, đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM (thuộc Sở Xây dựng) xây dựng đề xuất thí điểm thiết lập vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm vào năm 2026, nơi có mật độ giao thông và mức độ ô nhiễm cao nhất. Trong giai đoạn đầu, xe ôtô thương mại không đạt chuẩn Euro 4 và xe máy kinh doanh dịch vụ dưới tiêu chuẩn Euro 2 sẽ bị hạn chế lưu thông vào khu vực này.

Thông tin về việc Hà Nội và các thành phố lớn nghiên cứu hạn chế xe máy xăng tại các quận nội đô đã tạo ra tâm lý "đón đầu" trong người dân. Người tiêu dùng bắt đầu e ngại việc mua một tài sản có nguy cơ bị hạn chế sử dụng trong tương lai gần như xe xăng.

Theo thống kê của Motorcycles Data, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 2,08 triệu xe hai bánh sau 8 tháng đầu 2025, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng cao nhất, khi các mẫu xe dưới 4 kW (không cần bằng lái) tăng 89% và các dòng xe trên 4 kW (cần bằng lái) tăng đến 197%.

ông Noriya Kaihara, Giám đốc và Phó Chủ tịch Honda cho biết ngay sau khi có yêu cầu từ Thủ tướng, lượng xe máy xăng bán ra trong tháng 8 và tháng 9/2025 đã giảm 10-15% so với cùng kỳ. Honda ước tính doanh số bán hàng cả năm sẽ giảm khoảng 200.000 xe.