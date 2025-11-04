Cú "bắt tay" của VinFast và công ty con của PV Power: Ký xong, hàng trăm nhân viên lập tức "lên đời" xe máy điện

Thông tin trên Tạp chí của Hội dầu khí Việt Nam, ngày 30/10, tại Nghệ An, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (PV Power HHC), đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh với Công ty TNHH Đông Nam LV (Xe máy điện VinFast Đông Nam-Lộc Hà).

Ông Bùi Huy Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na cho biết, việc hợp tác với VinFast Đông Nam-Lộc Hà là một bước đi cụ thể và thiết thực trong việc hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh trong hoạt động sản xuất và đời sống người lao động.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai chương trình chuyển đổi phương tiện di chuyển của cán bộ, người lao động từ xe xăng khoáng sang xe máy điện, qua đó góp phần giảm phát thải CO2, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên toàn Nhà máy và lan tỏa thói quen sử dụng phương tiện xanh trong cộng đồng.﻿

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power), ông Bùi Huy Thành - Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hủa Na và ông Nguyễn Quang Nam - Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam LV, đã tiến hành nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh.

Ngay sau buổi lễ ký kết, Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na và Công ty TNHH Đông Nam LV đã tổ chức Lễ bàn giao xe cho 120 cán bộ, đoàn viên, người lao động đã đăng ký tham gia chương trình “Công ty hỗ trợ người lao động mua xe máy điện, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, bảo vệ môi trường”.﻿