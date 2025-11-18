Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không ngoài xu thế, Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vốn thêm 40% lên 25.000 tỷ đồng

18-11-2025 - 07:34 AM | Doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, như VinMetal, VinEnergo, và chính Vingroup gần đây đều tăng vốn điều lệ.

Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có cập nhật về vốn điều lệ trong đăng ký doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty tăng 39% từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng. Trong 25.000 tỷ đồng này, "các tài sản khác" chiếm 15,8%.﻿

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (Green and Smart Mobility – GSM) được công bố thành lập từ tháng 3/2023. Khi đó, GSM hoạt động trên 2 mảng chính: taxi điện và cho thuê ô tô – xe máy điện với quy mô đầu tư 10.000 ô tô và 100.000 xe máy. Thông qua đó, GSM muốn góp phần đưa xe điện tiếp cận sâu rộng và linh hoạt đến mọi khách hàng.

Lúc thành lập, GSM có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, với cổ đông lớn nhất là ông Phạm Nhật Vượng góp 95%, cùng với bà Phạm Thu Hương góp 3% và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2%. Tập đoàn Đầu tư Việt Nam là cổ đông lớn nhất tại Vingroup (HoSE: VIC).

﻿Gần đây, nhiều đơn vị thuộc hệ sinh thái Vingroup đã tăng vốn.

Tháng 11/2025, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Công ty không công bố thay đổi về cơ cấu cổ đông.

Tháng 10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng. Tháng 11, công ty công bố cổ đông nước ngoài Dynamic Invest Group Limited sở hữu 5% vốn điều lệ, tương đương vốn góp 1.416,8 tỷ đồng. Dynamic Invest Group Limited có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.

Cũng trong tháng 11, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed – công ty con của Tập đoàn Vingroup tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng. Trước đó, VinSpeed đã nâng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua sáp nhập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long.

Ngoài ra, Vingroup đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Vingroup hiện có 3,853 tỷ cổ phiếu và dự kiến phát hành thêm 3,853 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1:1. Như vậy, vốn điều lệ Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên 77.335 tỷ đồng, tương ứng 7,73 tỷ cổ phiếu lưu hành.

Cuộc chiến gọi xe giữa Xanh SM và Grab tại Việt Nam: Ai đang rẻ hơn, đón khách nhanh hơn?

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

