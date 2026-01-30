KDF ‘gom’ thêm 5,3 triệu cổ phiếu VDS

Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF) vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 27/1/2026 vừa qua, KDF đã mua thỏa thuận 5,3 triệu cổ phiếu VDS, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Chứng khoán Rồng Việt từ 2,02% (5,5 triệu cổ phiếu) lên 3,97% (10,8 triệu cổ phiếu).

Ảnh minh họa

Cũng tại báo cáo này cho thấy, Pháp nhân liên quan đến KDF là Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đang sở hữu 11,75 triệu cổ phiếu VSD, tương đương 4,32% vốn.

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, tổng cộng 2 pháp nhân này đang nắm giữ 22,55 triệu cổ phiếu VDS, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,29% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 26/1/2026, KDF đã mua vào 5,5 triệu cổ phiếu VDS, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên mức 2,02% vốn Chứng khoán Rồng Việt.

Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido được thành lập năm 2003, từng do Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (MCK: KDC) sở hữu 100% vốn. Hồi tháng 7/2022, KDF thực hiện cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, Kido giảm tỷ lệ sở hữu tại KDF từ 100% xuống còn 73,03%, tương ứng 54,16 triệu cổ phiếu. Đến năm 2023, Kido tiếp tục chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF cho Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood để giảm sở hữu về mức 49% như hiện tại. Trong khi đó, Nutifood mua thêm từ nhiều cổ đông khác và nắm giữ 51% cổ phần tại KDF vào tháng 9/2024, từ đó trở thành công ty mẹ của KDF. KDF vốn là đơn vị quản lý các thương hiệu Celano, Merino... của Kido. Tuy nhiên, phía Kido cho biết, trước khi thoái bớt vốn tại KDF, tập đoàn đã kịp chuyển các thương hiệu quan trọng gồm Celano và Merino về tay mình. Cuối năm 2025, được sự chấp thuận của cổ đông, Tập đoàn Kido đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng 36,33 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn còn lại tại KDF cho Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood). Nếu thương vụ này hoàn tất, Kido sẽ rút toàn bộ vốn tại KDF. Cùng với việc thoái toàn bộ vốn, Kido cho biết sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xác lập lại quyền sở hữu các nhãn hiệu kem đình đám như Celano, Merino cho KDF.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu VDS, cổ đông Nguyễn Xuân Đô vừa bán ra thành công 5,3 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 27/1/2026 bẳng phương thức thỏa thuận.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Đô đang sở hữu hơn 37,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,68% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn hơn 31,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 11,73%.



