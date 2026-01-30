Novaland báo lãi sau thuế năm 2025 đạt 1.800 tỷ đồng, ghi nhận hoàn nhập gần 3.500 tỷ từ dự án Lakeview City, cổ phiếu tăng kịch trần

Ngày 30/01/2026 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.567 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.638 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 641 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 1.106 tỷ đồng và chi phí tài chính giảm 693 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động khác cũng tăng 935 tỷ đồng.



Lũy kế 12 tháng năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Novaland đạt 6.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt 6.365 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 12 tháng ghi nhận 1.819 tỷ đồng, chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này.



Đáng chú ý, trong quý 4/2025, Novaland đã ghi nhận việc hoàn nhập và điều chỉnh lại khoản trích lập liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City.

Theo đó, tổng nghĩa vụ trích lập trên BCTC hợp nhất quý 4/2025 là 1.014 tỷ đồng thay vì 4.369 tỷ đồng như trước đó. Lakeview City là một trong những dự án đầu tiên tại TP.HCM được tháo gỡ bằng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15.



Novaland đã gh nhận hoàn nhập ﻿nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City vào giá vốn chuyển nhượng bất động sản trong năm nay với số tiền 2.197 tỷ đồng và hoàn nhập tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất với số tiền 1.271 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 249.792 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 153.392 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94,2%, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.



Tính đến 31/12/2025, tổng dư nợ vay của Novaland là 67.191 tỷ đồng; trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là 31.518 tỷ đồng. So với cùng kỳ, dư nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ do Novaland đã giảm được một phần dư nợ trái phiếu; dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm nhiều gói vay mới, bổ sung nguồn tài chính quan tọng để tăng tốc triển khai các dự án.



Ba tháng cuối năm 2025, công tác xây dựng tại các dự án trọng điểm được Novaland tập trung toàn lực. Tại trung tâm TP.HCM, dự án The Park Avenue đang được đẩy mạnh thi công sau khi nút thắt pháp lý được tháo gỡ, dự án The Grand Manhattan cũng vừa cất nóc tháp cuối cùng, bước vào giai đoạn nước rút với nhịp độ thi công khẩn trương, đồng loại tại cả ba tháp. Đáng chú ý, ngày 29/01/2026, toàn bộ 1.044 căn hộ - khu cao tầng dự án Victoria Village đã được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận cho ký Hợp đồng mua bán, dự án cũng đang tăng tốc hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao.



Với Aqua City, tiến độ xây dựng được tăng tốc với hàng ngàn công nhân, ngày ba ca thi công hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và nhà ở tại các phân khu River Park 2, Ever Green 2 và Đảo Phượng Hoàng, đồng thời đưa vào vận hành nhiều tiện ích mới như: khu vui chơi NovaDreams Magic House, các thương hiệu F&B tại TTTM NovaMall, loạt tiện ích thể thao – giải trí tại Citigym Lifestyle Center… Với NovaWorld Phan Thiet, Novaland tăng tốc thi công các khu Vip Ocean Villa, Wow Compound; về các tiện ích mới: Casa Cafe đã hoàn thiện khoảng 90%, hệ thống sân tennis chuẩn quốc tế NovaWorld International Tennis Complex đã được đầu tư và nâng cấp toàn diện; cuối tháng 12/2025 dự án Park Golf cũng được khởi công, thêm một điểm nhấn mới cho toàn khu đô thị. Tại NovaWorld Ho Tram, phân kỳ Habana Island giữ nhịp thi công sôi động, song song hoàn thiện các tiện ích: công viên Activities Zone, Kid Zone, Cafe Casa Habana.



Năm 2025, Novaland đã bàn giao thực tế 952 sản phẩm từ các dự án. Lũy kế đến hết 2025, NovaWorld Phan Thiet đã bàn giao gần 1.500 sản phẩm, trong đó 750 căn đã hoàn thiện nội thất và đưa vào khai thác cho thuê; Aqua City đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, gần 2.400 bất động sản đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán; NovaWorld Ho Tram đã bàn giao gần 600 sản phẩm.

Trong năm qua, hàng ngàn sản phẩm tại các dự án của Novaland đã được cấp giấy chứng nhận. Giai đoạn 2025 – 2026, dự kiến hơn 10.500 sổ hồng sẽ được cấp cho cư dân tại các dự án The Sun Avenue, Kingston, Sunrise City North, Garden Gate, Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Orchard Garden, Golden Mansion, Lakeview City...



Bên cạnh đó, trong bối cảnh các dự án hạ tầng liên vùng đã đạt nhiều cột mốc quan trọng gần đây, đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét đối với không gian đô thị và thị trường bất động sản. Các công trình trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cầu Long Hưng, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Phan Thiết… sẽ là động lực bứt phá trong trung và dài hạn cho các dự án nằm trên trục kết nối và hưởng lợi trực tiếp, trong đó có các dự án đại đô thị của Novaland.



Phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu NVL tăng trần lên 13.000 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 29.000 tỷ đồng.