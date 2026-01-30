Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vicostone (VCS) ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 832 tỷ đồng

30-01-2026 - 13:33 PM | Doanh nghiệp

Vicostone (VCS) ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 832 tỷ đồng

Vicostone cho biết, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, kết quả sản xuất – kinh doanh của Vicostone chịu tác động đáng kể từ bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ và châu Âu.

CTCP Vicostone (mã: VCS) công bố ước thực hiện doanh thu thuần và lợi nhuận hợp nhất Quý IV/2025 và cả năm 2025 với doanh thu thuần quý IV là 1.067 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ước tính đạt gần 224 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, VCS ước tính doanh thu thuần đạt 4.129 tỷ đồng, giảm 4,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 832 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2024. ﻿

Vicostone cho biết, ﻿hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, kết quả sản xuất – kinh doanh của Vicostone chịu tác động đáng kể từ bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong năm 2025, thị trường bất động sản và xây dựng nhà ở tại các khu vực này tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi giá bất động sản duy trì ở mức cao, trong khi chi phí vật liệu xây dựng và nhân công gia tăng. Những yếu tố này làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng, tác động trực tiếp đến quyết định đầu tư, hoạt động xây mới – cải tạo nhà ở, đồng thời ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản.

Dù vậy, Vicostone đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực tại các thị trường trọng điểm.

Tại thị trường Mỹ, nhờ triển khai tái cấu trúc hệ thống phân phối thương hiệu VICOSTONE từ năm 2024, đến năm 2025, mạng lưới đại lí của Vicostone đã đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng trên toàn bộ các bang tại Mỹ.

Tại thị trường Canada, Vicostone ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 nhờ đẩy mạnh các hoạt động marketing và xúc tiến bán hàng, kết hợp với các chính sách hỗ trợ từ phía Công ty dành cho hệ thống phân phối.﻿

Đối với thị trường châu Âu, năm 2025 tiếp tục là giai đoạn nhiều thách thức, tuy nhiên, các đại lí phân phối tại khu vực này vẫn đạt được mức tăng trưởng đáng kể.﻿

Trong năm 2025, hệ thống phân phối thương hiệu VICOSTONE
đã được mở rộng sang các thị trường mới như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, đồng thời tiếp tục phát triển mạng lưới đại lí tại các thị trường hiện có.

Về sản phẩm, trong năm 2025, Công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào công tác R&D để cho ra mắt dòng sản phẩm mới Vicostone ECO Surfaces. Bước đầu, cung cấp ra thị trường 36 sản phẩm ECO tại Úc và California.

Về cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay của Công ty giảm xuống còn 334 tỷ đồng. Song song đó, tiền và các khoản tương đương tiền cuối kì của Công ty là 1.188 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (là các khoản tiền gửi ngân hàng có kì hạn 6 - 12 tháng) là 588 tỷ đồng.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vcs, Vicostone

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại tăng vốn lên gần 40.000 tỷ đồng, gấp 13 lần thời điểm thành lập

Hãng taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại tăng vốn lên gần 40.000 tỷ đồng, gấp 13 lần thời điểm thành lập Nổi bật

Haxaco lên kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần

Haxaco lên kế hoạch lợi nhuận gấp 5 lần Nổi bật

Vingroup (VIC) ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt kỷ lục gần 333.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 11.000 tỷ đồng, gấp đôi năm trước

Vingroup (VIC) ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt kỷ lục gần 333.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 11.000 tỷ đồng, gấp đôi năm trước

14:10 , 30/01/2026
FPT Shop thoát lỗ, doanh thu quý IV tăng mạnh

FPT Shop thoát lỗ, doanh thu quý IV tăng mạnh

13:49 , 30/01/2026
B2B Sen Vàng, Citek công bố vận hành thành công hệ thống quản trị SAP Cloud ERP

B2B Sen Vàng, Citek công bố vận hành thành công hệ thống quản trị SAP Cloud ERP

13:30 , 30/01/2026
Hòa Phát (HPG) báo lãi sau thuế năm 2025 đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2024

Hòa Phát (HPG) báo lãi sau thuế năm 2025 đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2024

12:30 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên