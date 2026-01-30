Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

FPT Shop thoát lỗ, doanh thu quý IV tăng mạnh

30-01-2026 - 13:49 PM | Doanh nghiệp

Theo kết quả kinh doanh vừa được FPT Retail công bố, FPT Shop đã có lãi trở lại sau tái cấu trúc.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với sự cải thiện rõ rệt về doanh thu và lợi nhuận, trong đó chuỗi FPT Shop ghi nhận kết quả kinh doanh dương trở lại sau giai đoạn tái cấu trúc.

Theo báo cáo, năm 2025 FPT Retail đạt doanh thu hợp nhất 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước và vượt 6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2024 và hoàn thành 135% kế hoạch đề ra. Doanh thu từ kênh online đạt 9.344 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm 2025, FPT Retail vận hành tổng cộng 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi Long Châu gồm 2.417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủng, tăng lần lượt 474 nhà thuốc và 97 trung tâm so với đầu năm. Chuỗi FPT Shop duy trì quy mô 623 cửa hàng trên cả nước.

Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi của chuỗi FPT Shop khi chính thức có lãi trở lại. Doanh thu chuỗi đạt 16.809 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt 5% kế hoạch năm. Riêng quý IV/2025, doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong quý IV đạt 2,8 tỷ đồng mỗi tháng, tăng 19% so với quý III và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm, FPT Shop tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm, mở rộng sang các ngành hàng điện máy, gia dụng và phát triển dịch vụ viễn thông di động ảo (MVNO). Sau hai năm triển khai, dịch vụ MVNO đạt khoảng 620.000 thuê bao. Bên cạnh đó, nhóm sản phẩm Apple ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong các đợt ra mắt sản phẩm mới, trong khi ngành hàng điện máy và gia dụng duy trì tăng trưởng.

Ghi nhận trong năm cho thấy hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất vào doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Doanh thu chuỗi đạt 34.501 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, chiếm 68% tổng doanh thu hợp nhất. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,2 tỷ đồng mỗi tháng. Tổng số điểm phục vụ của Long Châu đến cuối năm đạt 2.640, bao gồm nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng. Theo FPT Retail, hệ thống này hiện phục vụ khoảng 33 triệu lượt khách hàng trong năm.

Về hoạt động ngoài kinh doanh, năm 2025 FPT Long Châu triển khai một số hoạt động liên quan đến phát triển bền vững và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo công bố, doanh nghiệp đã phối hợp thực hiện các chương trình thu gom, tái chế rác thải y tế, tham gia các hoạt động hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực chuyển đổi số y tế và hỗ trợ cộng đồng thông qua việc cung ứng thuốc, vật tư y tế và vắc xin tại một số địa phương.

Theo Thúy Hạnh

