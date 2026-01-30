B2B Sen Vàng, Citek công bố vận hành thành công hệ thống quản trị SAP Cloud ERP

Vận hành thành công SAP Cloud ERP giúp B2B Sen Vàng chuẩn hóa và đồng bộ toàn bộ các quy trình quản trị cốt lõi trên một nền tảng duy nhất, bao phủ các hoạt động từ tài chính - kế toán, mua hàng, bán hàng, quản lý kho đến báo cáo quản trị. Hệ thống mang lại khả năng kiểm soát dữ liệu theo thời gian thực, gia tăng hiệu quả bán hàng và hỗ trợ cho công tác ra quyết định kịp thời, chính xác.

Phát biểu tại lễ công bố, Bà Phạm Thị Ngoan - Tổng Giám đốc B2B Sen Vàng cho biết: "Dự án SAP Cloud ERP là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị, tạo nền móng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng và hội nhập của B2B Sen Vàng trong giai đoạn tiếp theo. Được triển khai trong bối cảnh nhiều thách thức về thị trường và vận hành, tuy nhiên, với sự quyết tâm của toàn đội ngũ cùng sự đồng hành, tư vấn sát sao từ đối tác Citek, dự án đã được triển khai đúng định hướng và vận hành thành công".

Ban lãnh đạo và ban dự án B2B Sen Vàng, Citek, đại diện SAP Việt Nam chúc mừng vận hành thành công hệ thống SAP Cloud ERP

Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho chuỗi bếp ăn công nghiệp, trường học, bệnh viện và chuỗi nhà hàng trên toàn quốc, B2B Sen Vàng đang tham gia thị trường B2B thương mại có quy mô lớn và biên độ vận hành phức tạp, đòi hỏi năng lực quản trị chuỗi cung ứng chặt chẽ, khả năng kiểm soát tốt về tồn kho, dòng tiền và chất lượng dịch vụ. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đã xác định việc đầu tư vào nền tảng quản trị hiện đại, có khả năng mở rộng linh hoạt là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực nội tại và gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Chia sẻ về định hướng này, ông Ngô Hồng Thái - Chủ tịch B2B Sen Vàng cho biết: "Ở quy mô hiện tại, các hệ thống cũ vẫn có thể đáp ứng nhu cầu vận hành. Tuy nhiên, để sẵn sàng cho chiến lược mở rộng thị trường và gia tăng quy mô trong giai đoạn sắp tới, chúng tôi đã xác định cần đầu tư sớm vào một nền tảng quản trị chuẩn mực quốc tế như SAP Cloud ERP".

SAP Cloud ERP là bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp thế hệ mới do hãng SAP - nhà cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu thế giới phát triển, tích hợp AI cùng hơn 50 năm kinh nghiệm thực tiễn (best-practices) được đúc kết từ hàng chục nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu, bao phủ nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Hiện nay, SAP Cloud ERP đã được bản địa hóa (localization), tích hợp sẵn nhiều tính năng và thông lệ phù hợp với Việt Nam, từ các quy định về quản trị tài chính theo chuẩn mực Việt Nam (VAS), sẵn sàng cho IFRS, cho tới khả năng tích hợp với các ứng dụng trong hệ sinh thái số tại Việt Nam.

Đại diện đơn vị tư vấn triển khai Citek, Ông Phạm Quang Chiến, Phó Tổng Giám đốc cho biết: "Với nền tảng SAP Cloud ERP, B2B Sen Vàng đã sở hữu một mô hình quản trị tập trung, linh hoạt và có khả năng mở rộng trong dài hạn. Việc kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các bộ phận giúp hình thành "ngôn ngữ chung" trong vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chuỗi cung ứng hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới phục vụ khách hàng tốt hơn trong bối cảnh thị trường B2B ngày càng cạnh tranh".

Ông Phạm Quang Chiến, Phó Tổng Giám đốc Citek phát biểu tại lễ công bố vận hành thành công SAP Cloud ERP

Citek được biết đến là đơn vị tiên phong tại Việt Nam và khu vực về tư vấn, triển khai thành công bộ giải pháp SAP Cloud ERP, dẫn dắt các lĩnh vực: Sản xuất, nhựa - bao bì, dược phẩm, hóa chất, tiêu dùng, thực phẩm và đồ uống, thương mại, công nghệ cao… Sở hữu bộ giải pháp chuyển đổi số cho đa dạng ngành nghề được SAP Global chứng nhận, Citek đã tư vấn và triển khai thành công ERP SAP S/4HANA cho các doanh nghiệp mọi quy mô như: Thành Ngọc Food, Sa Giang, Dầu Tường An, Thủy sản Hải Nam, Uniben, Gỗ An Cường, Thủy sản Minh Phú, Thép Hoà Phát Dung Quất, Cadivi, Gelex Electric, Digiworld, Điện máy Chợ Lớn, Heineken, Honda, Friwo, …