Tổng giám đốc Thép Vicasa xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSteel (mã: VCA, sàn HoSE) vừa công bố việc nhận được đơn xin thôi việc của Tổng giám đốc Ngô Tiến Thọ. Ông Ngô Tiến Thọ xin thôi giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 12/2/2026 với lý do chuyển công tác.



Ông Ngô Tiến Thọ sinh năm 1979 có trình độ Kỹ sư Luyện kim đen, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Ông được bổ nhiệm vào Ban điều hành Thép Vicasa từ tháng 8/2024. Trước đó, ông Ngô Tiến Thọ đã bị miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/12/2025.

Cũng tại đại hội ngày 26/12/2025, cổ đông Thép Vicasa đã miễn nhiệm và bổ nhiệm loạt thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cụ thể, cổ đông đã miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Phú Dương, cùng ba thành viên HĐQT khác gồm các ông Hoàng Ngọc Chiến, Ngô Tiến Thọ và Dương Văn Hà.

Bên cạnh đó, đại hội miễn nhiệm bà Ngô Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban kiểm soát, cùng hai thành viên ban Kiểm soát là ông Đặng Minh Đức và ông Nguyễn Bạch Dương.

Ở chiều ngược lại, đại hội đã bầu 3 nhân mới vào HĐQT VCA là ông Nguyễn Bảo Khánh, ông Bùi Tuấn Anh và ông Phạm Quý Giáp. Cơ cấu HĐQT được rút xuống còn 3 thành viên.

Tại cuộc họp nội bộ sau đại hội, HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Bảo Khánh làm Chủ tịch. Ông Khánh sinh năm 1980, tốt nghiệp ngành luật và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trong khi đó, ông Bùi Tuấn Anh sinh năm 1981, cử nhân Quản trị kinh doanh, đang làm Giám đốc kinh doanh tại Đầu tư và Dịch vụ Hoàng An - doanh nghiệp mà ông Nguyễn Bảo Khánh giữ ghế Chủ tịch HĐTV. Người còn lại là ông Phạm Quý Giáp, sinh năm 1975.

Được biết, ông Bùi Tuấn Anh chính là người đã chi hơn 126 tỷ đồng để mua vào gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn VCA từ Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel, mã: TVN, sàn UPCoM) trong phiên đấu giá tháng 10/2025.

Cùng với đó, đại hội đã bầu ông Nguyễn Hoàng Long, bà Bùi Thị Thục Đoan và bà Lê Thị Mộng Tuyền được bầu vào Ban kiểm soát.

Ngoài vấn đề nhân sự, đại hội bất thường cũng thông qua phương án di dời trụ sở đến địa điểm mới; chủ trương đầu tư các dự án có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên theo báo cáo tài chính gần nhất; thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Thép Vicasa sau khi VNSteel thoái sạch vốn.

Ngày 19/1 vừa qua, Thép Vicasa đã chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Thời hạn lấy ý kiến chậm nhất là 17h ngày 3/2/2026.

Nội dung lấy ý kiến là thay đổi trụ sở chính công ty từ Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai tới số 1, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó, VCA trình cổ đông sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều lệ công ty.



