Đồng Nai tăng trưởng kỷ lục, "ông lớn" điện máy AQUA lập tức đầu tư thêm 1.540 tỷ đồng để biến nơi đây thành cứ điểm xuất khẩu

Ảnh: Nhà máy AQUA

Theo số liệu từ Cục Thống kê, khép lại năm 2025, tỉnh Đồng Nai đạt mức tăng trưởng GRDP 9,63%, cao nhất cả nước; trong đó động lực chính đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,52% và riêng chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo tăng 15,46%.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào địa phương này cũng đạt con số gần 3,3 tỷ USD, tạo nên một hệ sinh thái sản xuất sôi động tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tận dụng đà tăng trưởng của hạ tầng sản xuất địa phương, đánh dấu cột mốc tròn 30 năm có mặt tại Việt Nam (1996 - 2026), Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam vừa nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho dự án tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Theo đó, doanh nghiệp cam kết nâng tổng vốn đầu tư thêm khoảng 75 triệu USD (tương đương 1.540 tỷ đồng) và kéo dài thời gian hoạt động thêm 20 năm.

Bên trong nhà máy AQUA

Nguồn vốn mới sẽ được giải ngân để nâng tổng công suất thiết kế của ba nhà máy lên mức 1,6 triệu sản phẩm mỗi năm, chia đều cho hai ngành hàng chủ lực là tủ lạnh và máy giặt với 800.000 sản phẩm cho mỗi loại.

Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường GfK ghi nhận AQUA hiện dẫn đầu về sản lượng bán ra với 27% thị phần máy giặt tại Việt Nam.

Công nhân làm việc trong nhà máy AQUA

Ông Fan Guofeng, Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam cho biết việc gia hạn đầu tư đến năm 2045 là cam kết dài hạn nhằm kiến tạo giải pháp sống bền vững chứ không chỉ dừng lại ở hoạt động bán hàng.

Nhà máy tại Đồng Nai sau khi nâng cấp sẽ đóng vai trò là cứ điểm sản xuất để cung ứng cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang các khu vực Châu Á, Châu Âu.

Đang lưu ý, hiện nay tỷ lệ nội địa hóa tại nhà máy của AQUA đạt trên 50% và xấp xỉ 60%. Về mục tiêu lâu dài, Công ty mong muốn sản phẩm đạt tỷ lệ nội địa hóa là 100%. Tuy nhiên, trong giai đoạn ban đầu, hướng tới mục tiêu là 75%.﻿

Bên cạnh mảng gia dụng (B2C), doanh nghiệp cũng bắt đầu khai thác mảng thiết bị giặt ủi thương mại (Commercial Laundry) nhằm tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp và đa dạng hóa nguồn thu trước áp lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ.