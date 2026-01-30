Nhà thầu lớn nhất Việt Nam làm một việc cho 1.100 công nhân: Đại diện Liên đoàn Lao động nói lời cảm ơn

Đó là lời nhấn mạnh của ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại chương trình “Xây Tết” dành cho 1.100 công nhân đang thi công tại cụm dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên Văn hóa Nghệ thuật chuyên đề, cùng công trình Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Khu nhà khách Hồ Tây (Hà Nội).

Theo ông Phan Văn Anh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặc biệt đánh giá cao cách Xây Tết năm nay gắn việc chăm lo Tết với văn hóa an toàn lao động – bởi với người công nhân, được về nhà bình an chính là món quà Tết lớn nhất.

“Xây Tết” giữa công trường biểu tượng mới của Thủ đô

Cụm dự án do Coteccons làm tổng thầu, được thiết kế bởi kiến trúc sư vang danh người Ý Renzo Piano. Khi hoàn thành, đây sẽ là điểm nhấn văn hóa – kiến trúc mới của Hồ Tây, góp phần định hình diện mạo đô thị Hà Nội theo hướng hiện đại, đẳng cấp quốc tế.

Có mặt trên công trường mang ý nghĩa đặc biệt ấy, từ chủ đầu tư, tổng thầu đến từng người công nhân đều chung niềm tự hào: mỗi viên gạch đặt xuống hôm nay đang góp phần định hình một công trình biểu tượng của ngày mai.

Với nhiều công nhân, đây là lần đầu tiên họ được tổng thầu trực tiếp chăm lo Tết ngay tại công trường. Còn với những người đã đồng hành cùng Coteccons qua nhiều dự án, “Xây Tết” đã trở thành một nếp văn hóa quen thuộc – thiếu đi là thấy Tết chưa trọn vẹn.

Bối cảnh công trường diễn ra sự kiện. Ảnh: Bolat Duisenov.

Ông Lê Quốc Minh (TBT Báo Nhân Dân) và ông Bolat Duisenov (Chủ tịch HĐQT CTD) trao quà Tết sớm cho công nhân.

Tết đủ đầy bắt đầu từ an toàn lao động

Tại chương trình, công nhân được trao quà Tết và tham gia các hoạt động chăm lo miễn phí như cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, khám sức khỏe. Song song với đó là chuỗi hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua các trò chơi trải nghiệm về làm việc trên cao, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và vận hành máy móc.

Ông Phạm Thanh Hải, đại diện Sun Group, chia sẻ: sau nhiều năm đồng hành, mối quan hệ giữa Sun Group và Coteccons đã vượt khỏi hợp tác dự án để trở thành đối tác chiến lược.

“Đây là năm thứ 4 chúng tôi cùng Coteccons chăm lo cho công nhân – những người trực tiếp tạo nên các công trình. Chúng tôi trân trọng việc Coteccons luôn đặt an toàn lên hàng đầu và sẽ tiếp tục phối hợp để dự án được triển khai trong môi trường làm việc tốt nhất, an toàn nhất ”, ông Hải nói.

Những nụ cười rạng rỡ của công nhân xây dựng khi tham gia Xây Tết - một ngày hội dành riêng cho họ.

Chương trình tại Hồ Tây nằm trong chuỗi Xây Tết 2026 với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, do Báo Nhân Dân và Coteccons phối hợp tổ chức, trong không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ 2026.

Theo bà Nguyễn Trình Thùy Trang, đại diện Ban Tổ chức, mỗi người lao động không chỉ xây dựng công trình, mà còn góp phần kiến tạo không gian văn hóa, phục vụ phát triển đô thị và các nhiệm vụ chính trị – xã hội của Thủ đô.

“Chúng tôi mong muốn văn hóa an toàn được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, để người lao động yên tâm làm việc hôm nay và trở về an lành bên gia đình” , bà Trang chia sẻ.

Đại diện Coteccons cũng khẳng định: chăm lo an toàn cho công nhân không chỉ là trách nhiệm với người lao động, mà còn là trách nhiệm với hạnh phúc của những gia đình phía sau họ.

Ghi nhận nỗ lực này, ông Phan Văn Anh khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sáng kiến mang đậm giá trị nhân văn của Báo Nhân Dân và Coteccons khi duy trì Chương trình Xây Tết suốt nhiều năm qua – một mô hình chăm lo thiết thực, bền bỉ và lan tỏa.

Sau 3 năm triển khai (2023–2025), Xây Tết đã hiện diện tại 22 tỉnh, thành, 145 công trường, trao 48.000 phần quà Tết, thăm khám sức khỏe cho hơn 25.000 công nhân ngay tại nơi làm việc. Chương trình nhận được sự chung tay của hơn 1.000 đối tác, 2.000 kỹ sư, 1.500 tình nguyện viên và hơn 100 bác sĩ.

Năm 2024, Xây Tết được vinh danh tại Human Act Prize ở hạng mục Ý tưởng vì cộng đồng.