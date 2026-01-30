EVF công bố tân Tổng Giám đốc – dấu ấn lãnh đạo cho hành trình bứt phá mới

Sự kiện không chỉ đánh dấu một bước kiện toàn nhân sự cấp cao, mà còn mở ra chương mới đầy kỳ vọng trong hành trình phát triển của EVF – giai đoạn của tăng tốc, đổi mới và khẳng định vị thế.

Ông Lê Mạnh Linh sinh năm 1984, được đào tạo bài bản tại Pháp với nền tảng vững chắc về kinh tế, quản lý và luật thương mại quốc tế. Sở hữu gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ông đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lớn. Gắn bó cùng EVF từ năm 2020 trên cương vị Thành viên HĐQT, tiếp đó là Quyền Tổng Giám đốc, ông Lê Mạnh Linh được đánh giá là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, am hiểu tổ chức và giàu năng lực điều hành.

Việc bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc diễn ra trong thời điểm mang tính bản lề, khi EVF vừa hoàn tất cuộc chuyển mình mang tính lịch sử: đổi tên thương hiệu, làm mới logo, tái định vị hình ảnh và chuyển trụ sở chính. Những thay đổi toàn diện này thể hiện rõ khát vọng vươn lên, tinh thần dấn thân và quyết tâm xây dựng EVF trở thành một định chế tài chính hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

Năm 2025, dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo qua các thế hệ, EVF đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lợi nhuận trước thuế lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thành quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả của chiến lược kinh doanh đúng đắn, mà còn là minh chứng cho nội lực vững vàng và bản lĩnh thích ứng của EVF trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Bước sang năm 2026, EVF tiếp tục được xướng danh "Công ty Tài chính của năm" tại giải thưởng FCHOICE do CafeF tổ chức, khẳng định sự ghi nhận từ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên cương vị mới, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Linh sẽ cùng Ban lãnh đạo EVF tập trung hiện thực hóa các định hướng chiến lược đã hoạch định: nâng cấp nền tảng công nghệ và trải nghiệm giao dịch, hoàn thiện mô hình quản trị theo chuẩn mực cao hơn, đồng thời đẩy mạnh tích hợp các yếu tố ESG, lan tỏa tinh thần kinh doanh có trách nhiệm trong mọi hoạt động.

Sự kiện bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ để EVF tiếp tục bứt phá, viết tiếp câu chuyện đổi mới ngoạn mục và xây dựng hình ảnh một thương hiệu tài chính đầy bản lĩnh, giàu khát vọng và sẵn sàng vươn xa trong giai đoạn phát triển tiếp theo.