285 triệu cổ phiếu Nông nghiệp Hòa Phát được chấp thuận niêm yết HoSE

Ngày 29/01/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ban hành quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán: HPA).

Theo quyết định, HPA được chấp thuận niêm yết 285 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 2.850 tỷ đồng.



Trước đó, khi kết thúc thời hạn đăng ký vào ngày 15/12/2025, HPA ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 35.739.000 cổ phiếu, vượt 19% so với lượng chào bán. Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu (pro rata) là 83,9% để đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.



Đến ngày 06/01/2026, HPA chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, thu về 1.257 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.



HPA được thành lập năm 2016, là thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Năm 2025, HPA ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024, vượt 4% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, vượt 22% kế hoạch.



Công ty hiện giữ vị trí dẫn đầu thị phần bò Úc, đứng đầu thị phần trứng gà phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày, đứng thứ 13 về thức ăn chăn nuôi và nằm trong nhóm dẫn đầu chăn nuôi heo với công suất 750.000 con/năm.



Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, chăn nuôi bò 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.