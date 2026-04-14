Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Việt Nam đang đứng trước một cơ hội mang tính lịch sử

Chia sẻ với Báo Chính phủ, Anh hùng Lao động - TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico chia sẻ, bà luôn xác định, sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với vận mệnh và khát vọng của đất nước.

Khi Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp tiếp tục sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ nhiệm kỳ mới – với đầy đủ nguồn lực, công nghệ và con người – để kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Tiến sĩ Thảo chia sẻ, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sovico, HDBank và Vietjet luôn chủ động đồng hành cùng Chính phủ. Và bà tin rằng đây cũng là tâm thế chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Khi Chính phủ kiến tạo thể chế, môi trường minh bạch và ổn định, doanh nghiệp sẽ là lực lượng tiên phong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Sự cộng hưởng giữa hai trụ cột này sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp. Nhà nước, Chính phủ và doanh nghiệp đồng hành chính là một chìa khóa để Việt Nam vươn tầm toàn cầu.

Theo bà Thảo, Việt Nam đang đứng trước một thời điểm mang tính quyết định, bà tin rằng đất nước sẽ có bước tiến dài trong lịch sử. Những thành quả phát triển được tích lũy sau 4 thập kỷ đổi mới đã tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn phát triển mới; niềm tin của cộng đồng quốc tế gia tăng, vị thế quốc gia được củng cố, và không gian chiến lược, không gian phát triển của đất nước cũng ngày càng rộng mở với các quyết sách mới.

Những yếu tố nền tảng cho doanh nghiệp và nền kinh tế tiếp tục phát triển: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, nguồn nhân lực trong giai đoạn dân số vàng và được đào tạo, những vướng mắc về thể chế được tháo gỡ với tốc độ nhanh chưa từng có.

"Có thể nói, thể chế, cơ chế, chính sách với doanh nghiệp tư nhân đang tốt nhất từ trước tới nay." - Tiến sĩ Thảo chia sẻ

Theo bà Thảo, doanh nghiệp cảm nhận được rất rõ ràng quyết tâm cao ở mức độ chưa từng có của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với các quyết sách rất quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực then chốt, chiến lược.

Đồng thời, cả hệ thống chính trị, các ngành, các địa phương, cũng như người dân, cộng đồng doanh nghiệp đều có niềm tin vững chắc, mạnh mẽ với khí thế phát triển mới. Đặc biệt, đó là niềm tin vào vai trò của kinh tế tư nhân – động lực tăng trưởng quan trọng nhất, với khả năng đổi mới, linh hoạt và tốc độ triển khai vượt trội.

Song song với đó là những thách thức không nhỏ: Cạnh tranh, cọ xát chiến lược giữa các nước, các lực lượng; xung đột quân sự ở nhiều nơi; biến động kinh tế toàn cầu, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng cấp thiết.

Theo tiến sĩ Thảo, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, những ưu tiên chiến lược cần được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ.

Để mở đường cho một giai đoạn phát triển mới, Tiến sĩ Thảo kỳ vọng Chính phủ, cùng Đảng, Nhà nước xác lập rõ kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Kiến nghị thứ hai của liên quan tới việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống sân bay, đường sắt đô thị và logistics; tăng tốc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia như sân bay Long Thành, Gia Bình và các trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm kết nối khu vực và thế giới.

Tiến sĩ Thảo cũng kiến nghị tăng tốc chuyển đổi số và phát triển các nền tảng fintech.

Kiến nghị Chính phủ thúc đẩy hình thành và vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế, kết nối sâu rộng với thị trường vốn quốc tế, thu hút dòng vốn, dịch vụ tài chính toàn cầu.

Trong nước, kích thích tiêu dùng nội địa thông qua mở rộng tín dụng có kiểm soát và các chính sách thuế hợp lý. Khi hạ tầng được khai thông, tài chính được kết nối và tiêu dùng được kích hoạt, nền kinh tế sẽ có đủ động lực để tăng trưởng nhanh, hướng tới tương lai bền vững.

Tiến sĩ Thảo nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước một cơ hội mang tính lịch sử. Khi kinh tế tư nhân được khơi thông, hạ tầng được bứt phá, công nghệ được dẫn dắt và Chính phủ – doanh nghiệp đồng hành, một chu kỳ tăng trưởng mới sẽ được mở ra: Một Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn – và vươn xa hơn trên bản đồ kinh tế toàn cầu.