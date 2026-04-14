Chuỗi nghỉ dưỡng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển nhượng 5,19 triệu cổ phiếu Vingroup: Bản chất giao dịch là gì?

Công ty Cổ phần Vinpearl , đơn vị do Tập đoàn Vingroup nắm giữ 85% vốn, vừa thông báo chuyển quyền sở hữu 5.191.168 cổ phiếu VIC từ ngày 16/04 đến 15/05/2026.

Đây là nghiệp vụ nhằm thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VIC kèm theo trái phiếu quốc tế mà Vinpearl đã phát hành trước đó cho các trái chủ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của Vinpearl tại Vingroup giảm từ 1,16% xuống còn 1,10%.

Việc trả quyền lợi bằng cổ phiếu VIC diễn ra song song với kế hoạch huy động vốn mới của hệ sinh thái Vingroup. Tập đoàn đang chuẩn bị phát hành lô trái phiếu quốc tế 350 triệu USD để niêm yết tại Áo, cho phép trái chủ hoán đổi sang cổ phiếu Vinpearl (VPL).

Trên thị trường, cổ phiếu VIC vừa bứt phá 5,47% lên mức 160.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh hơn 4 triệu đơn vị trong phiên 13/04.

Ở mức giá này, lô cổ phiếu Vinpearl dự kiến chuyển giao có giá trị thị trường ước tính hơn 830 tỷ đồng, cao hơn gấp 15 lần so với con số 51,9 tỷ đồng tính theo mệnh giá được nêu trong thông báo .

Về tình hình kinh doanh, Vinpearl dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04 kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 16.000 tỷ đồng, tương đương mức thu bình quân 44 tỷ đồng mỗi ngày. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với năm trước.

Để tập trung nguồn lực tái đầu tư, Hội đồng quản trị dự kiến không chia cổ tức năm 2025. Đồng thời, đại hội cũng sẽ xem xét bầu bổ sung bà Ngô Thị Hương, hiện là Tổng giám đốc công ty, vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Với hệ thống 60 cơ sở tại 20 tỉnh thành và quy mô hơn 17.500 phòng khách sạn, Vinpearl tiếp tục giữ vai trò là "mũi nhọn" dịch vụ trong chiến lược tối ưu hóa dòng tiền cho toàn hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.