Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Cập nhật BCTC sáng ngày 20/4: Một doanh nghiệp điện báo lãi tăng 176%, thêm 1 DN báo lỗ

Ngọc Điệp | 20-04-2026 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC sáng ngày 20/4: Một doanh nghiệp điện báo lãi tăng 176%, thêm 1 DN báo lỗ

Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận lãi trước thuế 380 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Nhóm phụ tùng ô tô lại ghi nhận nốt trầm từ Pinaco (PAC). Doanh nghiệp này báo lãi quý 1 đạt 30 tỷ đồng, sụt giảm 27% so với mức 41 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 20/4:

Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng ấn tượng.

HD Securities gây bất ngờ với lợi nhuận trước thuế đạt 352 tỷ đồng, tăng trưởng tới 259% so với cùng kỳ năm 2025.

VPBank Securities (VPX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 515 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán PSI lãi trước thuế 32 tỷ đồng, tăng tới 220% so với con số 10 tỷ đồng của Quý 1 năm ngoái.

FPTS và KB Securities ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 7% (lãi 184 tỷ) và 19% (lãi 71 tỷ).

APEC Securities (APS) báo lỗ với mức lỗ trước thuế 38 tỷ đồng.

Saigon Cargo Services (SCS) lãi 218 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

TDM Water ghi nhận nốt trầm khi lợi nhuận quý 1 giảm 16%, đạt 124 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận lãi trước thuế 380 tỷ đồng, tăng trưởng 6%.

Trong lĩnh vực năng lượng, Sông Ba Hạ (SHP) ghi nhận một quý đầu năm rực rỡ với lợi nhuận đạt 44 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 176%.

Nhóm phụ tùng ô tô lại ghi nhận nốt trầm từ Pinaco (PAC). Doanh nghiệp này báo lãi quý 1 đạt 30 tỷ đồng, sụt giảm 27% so với mức 41 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hành trình trở lại của ông Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình

Hành trình trở lại của ông Bùi Cao Nhật Quân sau 9 năm ẩn mình Nổi bật

Đại gia khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam "ngậm đắng" vì mỏ đất hiếm, cửa sáng bất ngờ từ một loại phụ phẩm khi Trung Quốc siết cung

Đại gia khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam "ngậm đắng" vì mỏ đất hiếm, cửa sáng bất ngờ từ một loại phụ phẩm khi Trung Quốc siết cung Nổi bật

"Không tăng năng suất, chỉ có chết": Trước sự thật khắc nghiệt, đại gia dệt may Việt Nam tự chế tạo robot với giá bằng một nửa Trung Quốc

"Không tăng năng suất, chỉ có chết": Trước sự thật khắc nghiệt, đại gia dệt may Việt Nam tự chế tạo robot với giá bằng một nửa Trung Quốc

00:03 , 20/04/2026
Công ty 'họ' Petrolimex chốt ngày trả cổ tức 39% bằng tiền mặt

Công ty 'họ' Petrolimex chốt ngày trả cổ tức 39% bằng tiền mặt

00:01 , 20/04/2026
Điểm nhấn chưa từng có tại Trung tâm Hội nghị APEC: Không gian 11.000 m2 không một cột giữa

Điểm nhấn chưa từng có tại Trung tâm Hội nghị APEC: Không gian 11.000 m2 không một cột giữa

20:57 , 19/04/2026
Trả hồ sơ vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng

Trả hồ sơ vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng

20:55 , 19/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên