Cập nhật BCTC sáng ngày 20/4: Một doanh nghiệp điện báo lãi tăng 176%, thêm 1 DN báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 20/4:

Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng ấn tượng.

HD Securities gây bất ngờ với lợi nhuận trước thuế đạt 352 tỷ đồng, tăng trưởng tới 259% so với cùng kỳ năm 2025.

VPBank Securities (VPX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 515 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán PSI lãi trước thuế 32 tỷ đồng, tăng tới 220% so với con số 10 tỷ đồng của Quý 1 năm ngoái.

FPTS và KB Securities ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 7% (lãi 184 tỷ) và 19% (lãi 71 tỷ).

APEC Securities (APS) báo lỗ với mức lỗ trước thuế 38 tỷ đồng.

Saigon Cargo Services (SCS) lãi 218 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

TDM Water ghi nhận nốt trầm khi lợi nhuận quý 1 giảm 16%, đạt 124 tỷ đồng.

Nhựa Bình Minh (BMP) ghi nhận lãi trước thuế 380 tỷ đồng, tăng trưởng 6%.

Trong lĩnh vực năng lượng, Sông Ba Hạ (SHP) ghi nhận một quý đầu năm rực rỡ với lợi nhuận đạt 44 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 176%.

Nhóm phụ tùng ô tô lại ghi nhận nốt trầm từ Pinaco (PAC). Doanh nghiệp này báo lãi quý 1 đạt 30 tỷ đồng, sụt giảm 27% so với mức 41 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành: