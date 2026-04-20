Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt doanh nghiệp vừa bị hủy tư cách công ty đại chúng

Theo Khánh Hân | 20-04-2026 - 13:22 PM | Doanh nghiệp

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng các điều kiện về vốn, cổ đông và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Thời gian gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành hàng loạt các quyết định và văn bản thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với một số doanh nghiệp do không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (MCK: TB8, sàn UPCoM) bị hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 3/4/2026.

Trước đó, TB8 đã công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do doanh nghiệp có vốn điều lệ 12,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2025 là hơn 20,5 tỷ đồng và số cổ đông 70, trong thời gian tới công ty chưa có chủ trương tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật.

Loạt doanh nghiệp vừa bị hủy tư cách công ty đại chúng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiếp theo có thể kể đến là Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin (MCK: DLT, sàn UPCoM) bị hủy tư cách công ty đại chúng do không thỏa mãn điều kiện có vốn điều lệ đã góp dưới 30 tỷ đồng và có trên 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ dưới 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Hồi tháng 2/2026, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Cầu 12 do không thực hiện công bố thông tin trong 2 năm liên tục về báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Cũng trong tháng 2/2026, UBCKNN còn có văn bản thông báo liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Lilama 5 (MCK: LO5, sàn UPCoM).

Cụ thể, theo thông báo của công ty tại văn bản số 01/CT-TCHC ngày 9/1/2026, công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019 được sửa đổi bởi điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 do công ty có vốn chủ sở hữu dưới 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của công ty đang được xác định tại thời điểm 31/12/2024 (theo BCTC kiểm toán năm 2024).

Do đó, công ty cần rà soát lại việc đáp ứng điều kiện công ty đại chúng từ thời điểm 1/1/2026. Trường hợp vẫn không đáp ứng được thì công ty thuộc diện xem xét hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.


An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên