Vingroup đặt kế hoạch phát triển VinEnergo trở thành một trong những công ty hạ tầng điện lớn nhất thế giới

Sáng ngày 22/4/2026, Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Chia sẻ về mảng năng lượng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, Vingroup tập trung vào năng lượng tái tạo, ưu tiên điện gió và điện mặt trời. Ông Vượng đặt ra câu hỏi, tại sao có những thứ vứt đi mà mình không nhặt lại để biến nó trở thành lợi ích?

Ông Vượng cho rằng năng lượng tái tạo chẳng ảnh hưởng gì đến môi trường. “Mọi người cứ nói là sau này thu cánh của tuabin gió về chế tạo vứt ra nó lại ô nhiễm môi trường, cái đấy quá sai.”

Ông Vượng cho biết, Mỹ đã có nhà máy mua lại cánh của tuabin gió rồi tái chế để lấy lại cái chất trong đấy chứ không có bỏ đi một tí nào ra ngoài môi trường. Theo ông, nó là tiền, có ai vứt tiền đi đâu, sắt thép cũng chả ai vứt đi cả. Những tấm pin mặt trời sau này cũng tái chế và dùng được vào việc khác. Đấy chính là thứ để giúp giảm cái ô nhiễm của trước tiên là Việt Nam và sau đấy là thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tiết lộ đang đặt kế hoạch để phát triển VinEnergo trở thành một trong những công ty hạ tầng điện lớn nhất thế giới.

“Đấy là phấn đấu, kế hoạch, còn làm được hay không thì nhiều khi "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", có thể lại còn phải có thêm nhiều các cái duyên, cái số, cái khác nữa. Nhưng trong vòng 10 năm nữa chúng tôi sẽ đặt mục tiêu phải làm bằng được việc đó.” – Chủ tịch HĐQT Vingroup chia sẻ.