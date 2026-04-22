Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Dù bị nói xấu hay bịa đặt, luôn luôn là Vingroup ở trong lòng, trong đầu mọi người

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, nói về việc truyền thông của Vingroup, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng cho biết, nếu Vingroup bị nói xấu, hoặc là bị bịa đặt thêm các thông tin, thì nó cũng có một cái tích cực: luôn luôn là Vingroup ở trong lòng, trong đầu mọi người. Theo ông Vượng, đó cũng là một điều tích cực, chúng ta phải tư duy tích cực.

Về việc mà họ bịa đặt cũng là để câu view, lợi dụng sự nổi tiếng, uy tín của Tập đoàn. Ông Vượng cho biết, vừa rồi không phải tự nhiên mà Vingroup phải làm một chiến dịch toàn cầu, kiện hàng trăm người. Sau đấy, cơ bản những thông tin đó đều là thông tin bịa đặt.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ"Nếu không làm thì lúc nào mở ra cũng thấy chung quy là vô cùng tăm tối. Tôi không cho phép những việc như vậy."

Trong tháng 9/2025, Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Thông cáo nêu rõ: "Việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật".

Theo đó, 68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

Tập đoàn Vingroup cho biết, các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo.