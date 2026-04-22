Bất chấp "chảo lửa" Trung Đông, Vinamilk báo lãi quý 1 tăng vọt 55%

Sáng ngày 22/04/2026, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong bối cảnh doanh nghiệp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Quý I/2026, doanh thu hợp nhất đạt 16.178 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.458 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ số này lần lượt tăng trưởng 24,7% về doanh thu và gần 55% về lợi nhuận, tăng trưởng từ tất cả các ngành hàng.

Theo tài liệu đại hội, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 9.828 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 4% so với thực hiện năm 2025. Để gia tăng giá trị cho cổ đông, công ty cam kết duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Riêng cổ tức năm 2025, doanh nghiệp đề xuất tổng tỷ lệ 43,5% và sẽ thực hiện chi trả phần còn lại 18,5% trong thời gian tới. Ban lãnh đạo nhận định mặc dù thị trường sữa vẫn còn nhiều thách thức với sức mua phục hồi chậm, nhưng các tín hiệu lạc quan từ đầu năm có thể giúp ngành sữa tăng trưởng từ 1,5% đến 2% trong năm nay.

Trong phần thảo luận tại đại hội, các cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi về chiến lược ứng phó với chi phí nguyên liệu và kế hoạch mở rộng các mảng kinh doanh mới.

Trả lời về tình hình giá nguyên vật liệu, Tổng Giám đóc Vinamilk - Bà Mai Kiều Liên, cho biết mặt bằng giá nhìn chung đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng từ nguồn cung toàn cầu và các yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã thực hiện chốt giá mua nguyên liệu theo các kịch bản linh hoạt, từ theo quý đến cả năm tùy mặt hàng, kết hợp với quản trị tồn kho an toàn để triệt tiêu tác động tiêu cực đến lợi nhuận.

Đối với mảng xuất khẩu, dù căng thẳng tại Trung Đông làm tăng chi phí logistics và kéo dài thời gian giao hàng lên khoảng 45 ngày thay vì 1 tháng, Vinamilk vẫn giữ kế hoạch tăng trưởng dương tại thị trường truyền thống này.

Mở rộng năng lực sản xuất và vùng nguyên liệu tiếp tục là trọng tâm đầu tư của Vinamilk trong năm 2026 với tổng ngân sách tài sản dự kiến là 4.128 tỷ đồng. Dự án Mộc Châu Milk quy mô 4.000 con bò sữa sẽ đi vào hoạt động vào quý II/2026, đồng thời các dự án trang trại Tây Ninh 2 và Bình Định cũng sẽ khởi công trong giai đoạn này.

Đặc biệt, dự án chăn nuôi bò thịt Tam Đảo sau khi vận hành toàn bộ từ giữa năm 2025 đã bắt đầu đóng góp doanh thu. Dự kiến trong năm 2026, mảng bò thịt sẽ mang về 600 tỷ đồng doanh thu và bắt đầu ghi nhận lợi nhuận vào năm 2027, mục tiêu đạt khoảng 59 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2028.

Về hệ thống phân phối, Vinamilk kế hoạch nâng tổng số cửa hàng giới thiệu sản phẩm lên mốc 1.000 điểm trong năm 2026. Doanh nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) và ứng dụng công nghệ để quản trị KPI minh bạch đến từng nhân viên.

Trước thắc mắc của cổ đông về thu nhập của đội ngũ bán hàng, Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên khẳng định sau đợt cải tổ kênh truyền thống vào đầu năm 2025, thu nhập của nhân viên đạt chỉ tiêu hiện đang ở mức cạnh tranh hàng đầu thị trường. Bà nhấn mạnh việc duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng là yếu tố then chốt để Vinamilk thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai và khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường nội địa cũng như quốc tế.