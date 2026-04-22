Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Vinsmart Future đang phát triển mô hình LLM riêng

Ngọc Điệp | 22-04-2026 - 10:30 AM | Doanh nghiệp

Định hướng năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vingroup tổ chức ngày 22/4, chia sẻ về V-App, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng chia sẻ Vingroup đang triển khai V-App 1 và V-App 2. V-App 1 hướng tới sản phẩm phục vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng và kinh doanh trực tuyến. Giai đoạn đầu ứng dụng phục vụ đối tượng kinh doanh nội bộ nhưng từng bước sẽ mở rộng để trở thành trang thương mại điện tử, một kênh kinh doanh Online-to-Offline (O2O).

Bạn uống tôi lái là một trong những khách hàng thử nghiệm đầu tiên của việc lan tỏa ra bên ngoài.

V-App cần rất nhiều dữ liệu nên việc hợp tác với đối tác bên ngoài là điều rất tốt. Đến ngày 30/4, Vingroup bắt đầu triển khai hệ thống Ngôn ngữ lớn (LLM) hỗ trợ Trí tuệ nhân tạo (AI) suy nghĩ, tập hợp, phân tích dữ liệu.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.﻿

Ngọc Điệp

ACV vướng mắc với nhà thầu trong liên danh Vietur, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ sân bay Long Thành

Ông Nguyễn Duy Hưng nói về thương vụ Bibica: Chỉ cần bán một công ty con đóng góp 10-11% doanh thu, lợi nhuận, cũng đã thu về một nửa giá trị vốn hóa của PAN

Nhìn lại những "lùm xùm" liên quan C.P. Việt Nam

Một loạt Giám đốc có tên sau cần kiểm tra ngay: Đã nằm trong diện tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế

16 năm xây dựng niềm tin: Khi một thương hiệu dược chọn "đi chậm để đi xa"

Ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch Bệnh viện TNH từ nhiệm sau 14 năm giữ chức

