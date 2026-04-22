Ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch Bệnh viện TNH từ nhiệm sau 14 năm giữ chức

Ngày 20/4/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH đã công bố về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Hoàng Tuyên thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) để chuyển giao trọng trách cho thế hệ lãnh đạo kế cận. Ông Tuyêntiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn với vai trò Thành viên HĐQT, cố vấn chiến lược cho Tập đoàn.

Ông Hoàng Tuyên.

Ông Hoàng Tuyên là Chủ tịch HĐQT trong 14 năm kể từ khi TNH thành lập (2012-2026). Đến nay, TNH là hệ thống y tế tư nhân có 03 bệnh viện lớn đang vận hành, quy mô 750 giường bệnh.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hoàng Tuyên nhấn mạnh việc Tập đoàn Bệnh viện TNH đang đứng trước nhiều định hướng mới, mục tiêu mới và yêu cầu mới trong quản trị, vận hành và mở rộng quy mô. Bối cảnh đó đòi hỏi tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn, năng lực thích ứng cao hơn và những đột phá quyết liệt hơn để tạo ra động lực tăng trưởng mới, phù hợp với tầm nhìn phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Do đó, việc rút khỏi vị trí điều hành cao nhất là bước đi chủ động nhằm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo; tạo cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo trẻ kế cận, có tiềm năng tiếp quản trọng trách quản lý công ty; hướng tới một bộ máy quản trị, điều hành năng động, linh hoạt và hiệu quả hơn cho TNH. Đây là một quyết định chiến lược, giúp TNH nâng cao chuẩn mực quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và tạo động lực cho những bước tiến đột phá trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Thùy Giang.

Chủ tịch HĐQT mới của TNH là bà Nguyễn Thị Thùy Giang, chuyên gia tài chính, Hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), đã từng kinh qua nhiều vị trí cán bộ quản lý tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty chứng khoán SSI, công ty quản lý quỹ đầu tư Kenno Asset Management Pte. Ltd.

Hiện nay, ngoài chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị TNH, bà Nguyễn Thị Thùy Giang còn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty may Bắc Giang LGG và thành viên Hội đồng Xếp hạng tín nhiệm Công ty CP xếp hạng tín nhiệm S&I.

Có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính doanh nghiệp và quản trị công ty, bà Nguyễn Thị Thùy Giang được kỳ vọng sẽ mang lại tư duy quản trị hiện đại, giúp TNH tối ưu hóa cấu trúc nguồn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo TNH chia sẻ, quý I/2026, hoạt động kinh doanh của TNH tại cả 3 bệnh viện với doanh thu tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty đã nộp hồ sơ và đang được Bộ Y tế thẩm định để cấp phép hoạt động cho Bệnh viện TNH Lạng Sơn, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý II/2026.