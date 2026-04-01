Ông Nguyễn Duy Hưng nói về thương vụ Bibica: Chỉ cần bán một công ty con đóng góp 10-11% doanh thu, lợi nhuận, cũng đã thu về một nửa giá trị vốn hóa của PAN

Phụng Tiên | 22-04-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Tiêu chí lựa chọn thời điểm thoái vốn được đặt trên cơ sở đảm bảo lợi ích cổ đông, bao gồm việc rút vốn khỏi các khoản đầu tư không còn phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung của tập đoàn, đồng thời tối ưu hóa giá trị thu về.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của PAN Group, liên quan đến thương vụ thoái vốn tại CTCP Bibica cho đối tác nước ngoài, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các cam kết kể từ khi tham gia đầu tư, đặc biệt trong việc gìn giữ và phát triển thương hiệu Bibica theo hướng bền vững.

Theo ông Hưng, thời điểm PAN tiếp quản, quy mô và vị thế thương hiệu của Bibica còn hạn chế. Tuy nhiên, sau khoảng một thập kỷ, doanh nghiệp này đã có sự tăng trưởng đáng kể và đủ năng lực đứng vững trên thị trường. Dù vậy, nếu tiếp tục nắm giữ, PAN đánh giá dư địa đóng góp thêm cho sự phát triển của Bibica là không còn nhiều.

Lãnh đạo PAN nhấn mạnh, với định hướng là một công ty đầu tư tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, ngành bánh kẹo không nằm trong chiến lược cốt lõi. Do đó, việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng là bước đi cần thiết nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Về phía đối tác Indonesia, ông Hưng cho biết dù chưa có nhà máy sản xuất bánh kẹo, nhưng đơn vị này đã cam kết tiếp tục gìn giữ và phát triển thương hiệu Bibica, thương hiệu Bibica vẫn là của Việt Nam, thay vì chuyển đổi sang thương hiệu riêng. PAN đánh giá đây là đối tác phù hợp để đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.

Chủ tịch PAN cũng nhấn mạnh, tiêu chí lựa chọn thời điểm thoái vốn được đặt trên cơ sở đảm bảo lợi ích cổ đông, bao gồm việc rút vốn khỏi các khoản đầu tư không còn phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung của tập đoàn, đồng thời tối ưu hóa giá trị thu về.

Ông chia sẻ thêm, tổng mức vốn hóa thị trường của PAN hiện hơn 5.0000 tỷ đồng, trong khi chỉ cần bán một công ty con không thuộc nhóm cốt lõi chỉ đóng góp 10-11% doanh thu - lợi nhuận, cũng đã thu về một nửa giá trị vốn hóa của PAN.

PAN hiện chưa có kế hoạch cụ thể về việc thoái vốn tại các doanh nghiệp khác, song vẫn duy trì nguyên tắc linh hoạt: với các khoản đầu tư ngoài lĩnh vực cốt lõi, nếu xuất hiện cơ hội phù hợp về giá và mang lại hiệu quả vượt trội, doanh nghiệp sẽ xem xét và trình cổ đông quyết định.

Trả lời câu hỏi về khả năng chia cổ tức trong trường hợp chưa tìm được cơ hội đầu tư mới, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết doanh nghiệp không theo đuổi quan điểm “có bao nhiêu chia hết” nếu muốn duy trì tăng trưởng.

Theo ông, dòng tiền trong Tập đoàn PAN không bao giờ “ngủ” mà luôn được vận hành để tạo giá trị gia tăng, thay vì để nhàn rỗi. Trong trường hợp chưa có cơ hội đầu tư phù hợp, nguồn vốn vẫn sẽ được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh tài chính nhằm đảm bảo hiệu quả sinh lời.

Lãnh đạo PAN khẳng định cổ đông có thể yên tâm về cách thức doanh nghiệp quản lý và sử dụng vốn, với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả thay vì ưu tiên chia cổ tức trong ngắn hạn.

