Thủ tướng: Sẽ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến 1 tỉ đồng

Chiều 21-4, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, chắc chắn phải nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết những vấn đề thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt là mới phát sinh, bởi các luật liên quan vừa được thông qua hồi cuối năm 2025.

Theo Thủ tướng, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh là 500 triệu đồng, nhưng đến nay phát sinh nhiều khó khăn do tác động của tình hình xăng dầu, ảnh hưởng đến các đối tượng được ưu tiên là hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Do đó, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính ngay lập tức nghiên cứu phương án để báo cáo Quốc hội, đề xuất điều chỉnh chính sách thuế ngay trong kỳ họp này nếu kịp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm chắc chắn phải nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế. Lãnh đạo Chính phủ cho biết theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh dự kiến nâng lên mức 1 tỉ đồng/năm. Như vậy, hộ kinh doanh có doanh thu mỗi năm từ 1 tỉ đồng trở xuống thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Cùng với việc nâng ngưỡng chịu thuế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng phải tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời tạo công bằng, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, ngưỡng chịu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ nâng lên.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh với những biện pháp khẩn trương, kịp thời sẽ khuyến khích hộ kinh doanh "lên" thành doanh nghiệp. "Chính sách phải rất linh hoạt. Khi giao Chính phủ quy định mức thuế cụ thể, Quốc hội sẽ có những tiêu chí hoặc nguyên tắc quy định chặt chẽ, tránh kẽ hở làm thất thu thuế"- Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết khi Quốc hội thông qua luật, Chính phủ sẽ ban hành nghị định kịp thời.

Trước đó, trình dự thảo luật ra Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Điều này có nghĩa là ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như quy định hiện hành tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) năm 2025 sẽ được bỏ. Thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng doanh thu phù hợp.

Theo lý giải của Chính phủ, quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hiện hành đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã có nhiều thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới dẫn đến kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh và mức doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.