Vingroup bắt tay ông lớn nước Đức làm robot hình người "Made in Vietnam"

Ngày 21/04/2026, VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với tập đoàn Schaeffler.

Trọng tâm của thỏa thuận là việc hai bên phối hợp nghiên cứu, tối ưu hóa các cấu kiện cơ khí chính xác như khớp truyền động và hệ thống động cơ phục vụ cho robot hình người.

VinDynamics sẽ tiến hành đánh giá kỹ thuật và tinh chỉnh phần mềm điều khiển để tích hợp liền mạch với các nguyên mẫu phần cứng do phía đối tác Đức phát triển, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Vingroup đang đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa robot hình người thông qua hệ sinh thái công nghệ nội bộ.

Robot hình người Motion 2

Trong năm 2025, Vingroup liên tiếp giới thiệu hai thế hệ robot hình người là Motion 1 và Motion 2, tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) và hệ thống hơn 30 động cơ điều khiển chính xác theo thời gian thực. Các nguyên mẫu này có khả năng vận động toàn thân linh hoạt và di chuyển với tốc độ tiệm cận con người.

Hiện tại, tập đoàn đã tự chủ hơn 90% công nghệ lõi từ phần cứng cơ khí đến phần mềm điều khiển, đồng thời tối ưu hóa thiết kế để giảm hơn 50% chi phí hóa đơn nguyên vật liệu (BOM). Đơn vị hướng tới mục tiêu đưa robot vào sản xuất quy mô công nghiệp từ cuối năm 2026.

Được thành lập vào tháng 09/2025, VinDynamics đóng vai trò chuyên biệt hóa trong việc nghiên cứu và phát triển người máy hình người. Việc VinDynamics hợp tác với Schaeffler chính là bước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán phần cứng cơ khí phức tạp, một yếu tố bắt buộc trước khi đưa các sản phẩm như Motion 2 vào dây chuyền sản xuất đại trà theo đúng lộ trình mà hệ sinh thái Vingroup đã đặt ra.

Đối tác Schaeffler mang đến nền tảng kinh nghiệm 80 năm trong lĩnh vực công nghệ chuyển động toàn cầu. Kết thúc năm tài chính 2025, tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần 23,49 tỷ Euro cùng mạng lưới 250 cơ sở và 110.000 nhân viên trên toàn thế giới. Năng lực chế tạo vòng bi và hệ thống cơ điện tử của Schaeffler được đánh giá là giải pháp phù hợp để xử lý các yêu cầu khắt khe về dung sai và độ bền vật liệu cho hệ thống truyền động trên robot.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty VinDynamics, chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác với Schaeffler - một trong những tập đoàn công nghệ chuyển động hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm và năng lực đã được chứng minh. Đây không chỉ là sự kết nối về công nghệ, mà còn là sự đồng hành chiến lược, nơi hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn về tương lai của robot hình người. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội đột phá, góp phần thúc đẩy quá trình đưa robot hình người tiến gần hơn với các ứng dụng thực tiễn trong đời sống và công nghiệp”.

Ông Maximilian Fiedler, Tổng Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Schaeffler, cho biết: "VinDynamics là một đối tác công nghệ đầy tiềm năng với tầm nhìn rõ ràng trong lĩnh vực robot hình người. Việc hợp tác với VinDynamics thể hiện cam kết của Schaeffler trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp tiên phong để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm hàng chục năm trong công nghệ chuyển động của Schaeffler và năng lực phát triển robot thế hệ mới của VinDynamics sẽ tạo ra những bước tiến quan trọng, không chỉ trong công nghệ mà còn trong cách robot được ứng dụng vào tương lai”.

Sau giai đoạn đưa sản phẩm vào vận hành thương mại, hai đơn vị dự kiến tiếp tục phối hợp khai thác dữ liệu thực tế để mô phỏng và cải tiến hiệu suất hệ thống.