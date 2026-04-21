Top 5 “Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026” tại Singapore gọi tên Kobler Việt Nam

Khoảnh khắc này đánh dấu một bước tiến quan trọng của thương hiệu trên hành trình phát triển tại Việt Nam: từ một thương hiệu mang định vị chuẩn mực châu Âu, Kobler đang từng bước trở thành một mắt xích giá trị trong hệ sinh thái phát triển mới của ASEAN

Ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp quốc tế tại thị trường Việt Nam

Giải thưởng "Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026" được trao dựa trên nhiều tiêu chí như năng lực phát triển doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm – dịch vụ, mức độ nhận diện thương hiệu, năng lực cạnh tranh và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế khu vực. Việc Kobler Việt Nam được xếp hạng trong Top 5 cho thấy sự ghi nhận rõ ràng đối với một thương hiệu có nền tảng quốc tế, đang đầu tư bài bản, phát triển bền vững và tạo được dấu ấn ngày càng nổi bật tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh ASEAN đang trở thành một không gian kinh tế năng động với tốc độ hội nhập ngày càng sâu rộng, những thương hiệu hoạt động hiệu quả tại Việt Nam không chỉ còn được nhìn nhận dưới góc độ nhà đầu tư hay nhà cung cấp sản phẩm. Ở một cấp độ cao hơn, họ đang giữ vai trò là cầu nối đưa công nghệ, chuẩn mực chất lượng, tư duy quản trị và triết lý phát triển hiện đại vào thị trường nội địa, từ đó góp phần thúc đẩy sự nâng cấp toàn diện của các ngành hàng.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng và hoàn thiện không gian sống, điều này càng mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi khi thị trường không còn chỉ cạnh tranh bằng giá, mà chuyển dần sang cạnh tranh bằng chuẩn mực, trải nghiệm và giá trị dài hạn, sự hiện diện của những thương hiệu mạnh sẽ tạo nên hiệu ứng nâng chuẩn cho toàn ngành.

Kobler và hành trình mang chuẩn mực quốc tế vào không gian sống Việt

Việc được vinh danh tại Singapore là kết quả của một quá trình phát triển nhất quán mà Kobler theo đuổi tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Định vị "Quality from Germany" với Kobler chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một thông điệp truyền thông. Thương hiệu này đang từng bước chuyển hóa định vị đó thành giá trị thực tế thông qua việc ứng dụng công nghệ vật liệu tiên tiến, tập trung vào yếu tố sức khỏe, trải nghiệm sống và phát triển các giải pháp có tính bền vững lâu dài.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn với chất lượng công trình, tính an toàn vật liệu, độ bền thẩm mỹ và giá trị sử dụng theo thời gian, Kobler lựa chọn một con đường không dễ: không chạy theo thị hiếu ngắn hạn, mà kiên trì theo đuổi việc nâng tiêu chuẩn thị trường. Đây cũng chính là phẩm chất cốt lõi làm nên sức mạnh của một thương hiệu trong kỷ nguyên cạnh tranh mới nơi thương hiệu mạnh không phải là thương hiệu nói lớn hơn, mà là thương hiệu tạo ra chuẩn mực cao hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Khánh Toàn – Cố vấn Chiến lược Cấp cao của Kobler tại Việt Nam nhấn mạnh: "Việc Kobler Việt Nam được vinh danh trong Top 5 ‘Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026’ là một niềm tự hào, nhưng trên hết, đây là sự khẳng định cho lựa chọn phát triển dài hạn mà chúng tôi kiên trì theo đuổi. Kobler không đến Việt Nam chỉ để hiện diện trên thị trường, mà để mang đến những chuẩn mực sống mới, những giải pháp vật liệu chất lượng cao và một triết lý phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của khách hàng cũng như kỳ vọng của khu vực ASEAN."

Từ một thương hiệu quốc tế tại Việt Nam đến một phần của chuỗi giá trị ASEAN

Điểm đáng chú ý trong sự ghi nhận lần này không chỉ nằm ở danh vị Top 5, mà còn ở bối cảnh rộng hơn của nền kinh tế khu vực. Khi ASEAN ngày càng định hình như một trung tâm sản xuất, tiêu dùng và sáng tạo mới của châu Á, các thương hiệu thành công trong khu vực cần hội tụ đồng thời nhiều yếu tố: năng lực thích ứng địa phương, chất lượng đạt chuẩn quốc tế và khả năng tạo ra giá trị bền vững trong chuỗi cung ứng khu vực.

Kobler đang cho thấy những phẩm chất đó. Việc phát triển tại Việt Nam không được thương hiệu xem như một điểm đến thương mại đơn lẻ, mà là một phần trong chiến lược mở rộng giá trị tại ASEAN. Chính điều này giúp Kobler không chỉ xây dựng hình ảnh một thương hiệu quốc tế hiện diện tại Việt Nam, mà còn định vị mình như một thương hiệu có khả năng đóng góp vào sự nâng cấp của thị trường khu vực.

Sự hiện diện của Kobler cùng nhiều thương hiệu quốc tế tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN 2026 cũng phản ánh một xu thế mới: Việt Nam ngày càng trở thành điểm hội tụ của những thương hiệu có tầm nhìn khu vực, nơi năng lực thị trường không chỉ được đo bằng doanh số, mà còn bằng khả năng tạo dựng chuẩn mực và lan tỏa ảnh hưởng.

Toàn cảnh diễn đàn với sự góp mặt của các doanh nghiệp Singapore, Malaysia, Vietnam, Philipines

Một danh vị cho hiện tại, một kỳ vọng cho tương lai

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN 2026 không chỉ là nơi tôn vinh các thương hiệu, mà còn là không gian kết nối, đối thoại giữa doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hoạch định chính sách. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, việc thúc đẩy hợp tác khu vực được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững.

Kobler và Top 5 "Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026"

Được xướng tên trong Top 5 "Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026" vừa là sự ghi nhận cho hiện tại, vừa là một kỳ vọng dành cho tương lai dành cho Kobler. Kỳ vọng rằng thương hiệu này sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tại Việt Nam và sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ hơn vào quá trình nâng chuẩn thị trường đồng thời thúc đẩy quá trình định hình bản đồ giá trị mới của ASEAN.