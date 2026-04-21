Doanh số xe điện VinFast tại Philippines vượt xa Tesla

Hãng xe điện VinFast của Việt Nam đang tạo dấu ấn rõ nét tại thị trường Đông Nam Á khi lần đầu vượt qua Tesla và Toyota trong phân khúc xe thuần điện tại Philippines, đồng thời chiếm hơn một nửa thị phần ô tô ở thị trường này chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo bán hàng quý I/2026 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Philippines và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe tải Philippines, VinFast đã bàn giao 1.171 xe điện tại thị trường này.

Kết quả đó giúp VinFast vươn lên vị trí dẫn đầu, chiếm hơn 51% tổng doanh số xe điện của các thành viên hai hiệp hội. Trong cùng kỳ, toàn thị trường Philippines tiêu thụ 2.289 xe điện.

Xếp sau VinFast là Tesla với 469 xe bán ra, trong khi liên doanh Omoda & Jaecoo đạt 213 xe. Đáng chú ý, Toyota – vốn thống trị phân khúc xe động cơ đốt trong – chỉ đứng thứ 7 với 55 xe điện được bàn giao.

Theo nhận định từ TheAutoPH (một trang tin tức, đánh giá và cộng đồng về ô tô, xe máy tại Philippines), biến động giá xăng dầu đã thúc đẩy người tiêu dùng Philippines quan tâm nhiều hơn đến xe điện. Trong quý I, doanh số xe điện tại thị trường này tăng tới 122,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3, lượng tiêu thụ đạt 1.787 xe, tăng gần 500% so với tháng trước.

VinFast được đánh giá đã tận dụng tốt cơ hội khi nhanh chóng mở rộng dải sản phẩm, phủ nhiều phân khúc từ xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV cỡ lớn như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và VF 9. Bên cạnh thiết kế phù hợp thị hiếu địa phương, hãng còn áp dụng chính sách giá cạnh tranh, mô hình thuê pin linh hoạt cùng nhiều ưu đãi, giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu ban đầu cho người dùng.

Song song với thành công trong xuất khẩu, VinFast tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tại Việt Nam. Trong quý I/2026, hãng bàn giao 53.684 xe điện, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 3, doanh số đạt 27.609 xe, qua đó củng cố mục tiêu bàn giao 300.000 xe điện trong cả năm 2026.