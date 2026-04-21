Lời khuyên mùa ĐHCĐ: Quỹ ngoại thực sự "soi" gì ngoài những bản kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ?

Lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên Mới nổi của FTSE đang đặt các doanh nghiệp niêm yết trước bài kiểm tra thực tế về năng lực quản trị. Theo bHà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), Đại hội đồng cổ đông chính là "sân khấu" trực quan nhất để các quỹ đầu tư định giá doanh nghiệp. Lời khuyên cho các đơn vị là cần thay đổi tư duy từ thực thi thủ tục hành chính sang xây dựng văn hóa đối thoại.

Đẳng cấp quản trị không nằm ở quy mô quà tặng hay địa điểm tổ chức. Các quỹ ngoại thường soi chiếu bốn trụ cột cốt lõi gồm nội dung chiến lược, trách nhiệm giải trình, cam kết phát triển bền vững (ESG) và phương thức tổ chức.

Thay vì chỉ đọc lại các số liệu quá khứ, Hội đồng quản trị cần trình bày rõ lộ trình ứng phó với các biến số mới như sự thay đổi công nghệ hay biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, thái độ cầu thị của người đứng đầu là yếu tố quyết định. Việc tôn trọng tiếng nói của mọi cổ đông, không phân biệt quy mô sở hữu, và khả năng trả lời trực tiếp các câu hỏi hóc búa ngay tại hội trường cho thấy sự am hiểu thực trạng đơn vị. Những tổ chức sẵn sàng đối thoại thẳng thắn thay vì né tránh bằng văn bản trả lời sau luôn ghi điểm về tính minh bạch.

Đồng quan điểm về tính thực chất, ông Nguyễn Thành Trung, CEO FinSuccess chia sẻ trên báo Đại biểu Nhân dân về rủi ro của những "bẫy kỳ vọng". Đây là những kế hoạch tăng trưởng tham vọng nhưng lại thiếu lộ trình cụ thể hoặc nguồn lực thực thi. Giới đầu tư chuyên nghiệp không chỉ nhìn vào những con số lợi nhuận nghìn tỷ trên giấy. Họ thường đối chiếu lịch sử hoàn thành kế hoạch qua các năm để đánh giá độ tin cậy của ban điều hành.

Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên dữ liệu khả thi và có tính đo lường cao. Các tờ trình về tăng vốn, hoạt động M&A hay thay đổi nhân sự cấp cao trong nhiệm kỳ mới cũng là những điểm trọng yếu được khối ngoại phân tích kỹ lưỡng nhằm đảm bảo quyền lợi đường dài.

Để thực sự giữ chân dòng vốn ngoại, doanh nghiệp phải đáp ứng các rào cản kỹ thuật về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và tính thanh khoản. Việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và tăng cường công bố thông tin bằng tiếng Anh là bước đi bắt buộc. Khi tính minh bạch và trách nhiệm giải trình được đặt lên hàng đầu, mỗi kỳ đại hội sẽ trở thành cơ hội lan tỏa uy tín và thu hút nguồn lực tài chính chiến lược.