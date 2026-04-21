Tập đoàn DIC mở hệ thống tham dự và bỏ phiếu điện tử ĐHĐCĐ từ ngày 17/4

Tặng quà tri ân cổ đông

Trước đó, từ ngày 30/3/2026, Tập đoàn DIC đã triển khai chương trình tặng quà cho cổ đông thực hiện uỷ quyền cho HĐQT. Nhằm khuyến khích cổ đông tham gia tích cực, từ ngày 17/4/2026, chương trình tặng quà tiếp tục mở rộng đối tượng áp dụng.

Theo đó, cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền (tại ngày 20/3/2026) khi truy cập hệ thống tại địa chỉ: http://dhcd.dic.vn và hoàn tất bỏ phiếu điện tử đối với các vấn đề trình ĐHĐCĐ sẽ nhận được quà tặng bằng tiền mặt. Cụ thể, cổ đông sở hữu từ 2 triệu cổ phiếu trở lên được nhận 20 triệu đồng/người; cổ đông sở hữu dưới 2 triệu cổ phiếu được nhận theo công thức số lượng cổ phiếu thực hiện quyền nhân với 10 đồng (ví dụ, 1 triệu cổ phiếu tương ứng 10 triệu đồng).

Chương trình sẽ kết thúc ngay sau khi hệ thống trực tuyến đóng cổng biểu quyết các vấn đề Đại hội hoặc sau khi Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố không tiến hành ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/4/2026 (Tuỳ theo điều kiện nào đến trước).

Việc triển khai hình thức tham dự và biểu quyết trực tuyến cho thấy định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị của Tập đoàn DIC. Giải pháp này góp phần tối ưu quy trình tổ chức, tạo điều kiện để cổ đông trên cả nước thuận tiện tham gia và thực hiện đầy đủ quyền biểu quyết, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Năm 2025: Hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Kết thúc năm tài chính 2025, Tập đoàn DIC ghi nhận tổng doanh thu Hợp nhất đạt 4.756,27 tỷ đồng, hoàn thành 135,9% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế Hợp nhất đạt 824,25 tỷ đồng, hoàn thành 114,8% so với kế hoạch năm. Kết quả này chủ yếu đến từ việc hoàn thành chuyển nhượng sỉ các lô đất L14, L31 tại Khu đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước và dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point.

Đặc biệt, uy tín của Tập đoàn DIC trên thị trường tài chính cũng gia tăng khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm nâng mức đánh giá từ BB+ lên BBB với triển vọng ổn định vào cuối năm 2025.

Sự tăng trưởng này khẳng định năng lực chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban điều hành cùng tinh thần đoàn kết, cố gắng của tập thể CBNV. Ban điều hành Tập đoàn đã tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT kịp thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các đơn vị và dự án. Nhóm giải pháp trọng tâm đã được triển khai hiệu quả, bao gồm: Đẩy mạnh chuyển nhượng sản phẩm; kiểm soát chi phí; thu hồi công nợ và ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng tạo doanh thu.

Năm 2026: Đặt mục tiêu thận trọng trong bối cảnh nhiều biến động

Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026 của Tập đoàn DIC được xây dựng trong bối cảnh thị trường dự báo còn nhiều biến động từ căng thẳng địa chính trị, vấn đề năng lượng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng cũng như tâm lý thị trường. Những yếu tố này được đánh giá tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 24/4 tới đây, Tập đoàn DIC sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 như sau: Doanh thu công ty Mẹ: 2.600 tỷ đồng; Doanh thu Hợp nhất: 3.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty Mẹ: 650 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất: 600 tỷ đồng; Vốn đầu tư phát triển công ty Mẹ: 4.371,54 tỷ đồng (Tăng trưởng 115,7% so với thực hiện năm 2025).

Trong năm 2026, Tập đoàn DIC chú trọng đẩy mạnh công tác pháp lý dự án đang triển khai, thực hiện trình tự và thủ tục theo đúng quy định hiện hành; Đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án đầy đủ pháp lý; Tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất để thi công, tạo sản phẩm kinh doanh trong các năm tiếp theo.

Để đảm bảo nguồn thu, doanh nghiệp định hướng tập trung kinh doanh sản phẩm tại các dự án trọng điểm như: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Phú Thọ); Khu dân cư thương mại Vị Thanh (TP. Cần Thơ) và Khu phức hợp CSJ - C4 (TP. HCM).

Phối cảnh Khu phức hợp CSJ (TP.HCM).

Đối với công tác tài chính, Tập đoàn DIC ưu tiên bố trí vốn giải ngân công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, các dự án ưu tiên tạo sản phẩm kinh doanh, hạn chế vay trong bối cảnh lãi suất đang tăng cao như hiện nay. Trên cơ sở đó, Tập đoàn sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch thu xếp vốn năm 2026 với tổng hạn mức 1.400 tỷ đồng, phân bổ cho 2 dự án DIC Silver (A4) và DIC Emera (A5) tại Khu trung tâm Chí Linh, tương ứng 530 tỷ đồng và 870 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án DIC Silver (A4) và DIC Emera (A5) tại Khu trung tâm Chí Linh (TP.HCM).

Bên cạnh đó, Tập đoàn DIC dự kiến trình cổ đông thông qua phương án trả cổ tức với tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 47.785.871 cổ phiếu.

Các nội dung trình tại ĐHĐCĐ lần này phản ánh định hướng điều hành của Tập đoàn trong việc cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và quản trị rủi ro. Việc tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, kiểm soát tài chính và duy trì chính sách cổ tức ổn định được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo tính bền vững trong hoạt động kinh doanh của DIC trong giai đoạn tiếp theo.