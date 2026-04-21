Logistics Việt Nam: "Hệ điều hành" khai tử tư duy vận hành cũ

Trong nền kinh tế số, Logistics không còn giới hạn ở hoạt động vận chuyển vật lý đơn thuần. Tuy nhiên, dữ liệu thị trường cho thấy phần lớn doanh nghiệp Logistics Việt Nam vẫn vận hành theo mô hình tuyến tính (Linear Logistics). Tại đây, chuỗi cung ứng bị chia cắt thành những điểm chạm rời rạc (Fragmented touchpoints), gây đứt gãy dòng thông tin.

Việc thiếu vắng nền tảng điều phối trung tâm đang trực tiếp đẩy chi phí Logistics/GDP của Việt Nam duy trì ở mức cao, đồng thời làm lãng phí nguồn lực hiện hữu. Hệ quả là chuỗi giá trị thiếu tính linh hoạt và giảm khả năng thích ứng trước các biến số vĩ mô.

Điểm nghẽn từ sự phi kết nối trong hạ tầng thực thi

Hệ quả tiêu cực của mô hình Logistics truyền thống không chỉ phản ánh qua quy mô tài sản mà còn xuất phát từ sự thiếu đồng bộ giữa các tầng hạ tầng (Infrastructure Layers). Việc mất liên kết dữ liệu giữa các lớp vận hành tạo ra sự sụt giảm hiệu suất đáng kể, cụ thể:

Thứ nhất, tại tầng Mạng lưới bưu cục (Network Nodes) sự thiếu hụt nền tảng kết nối dữ liệu tập trung dẫn đến việc mất kiểm soát chất lượng đồng nhất. Hệ quả trực tiếp là sự không nhất quán về quy trình vận hành chuẩn (SOP) trên toàn hệ thống, gây phân hóa trải nghiệm khách hàng và ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số uy tín thương hiệu.

Thứ hai, tại tầng Năng lực vận tải (Fleet Capacity) phương thức quản trị đội xe thủ công, thiếu công nghệ điều phối dữ liệu đang đẩy tỷ lệ xe chạy rỗng (Empty Miles) lên ngưỡng cao. Trong bối cảnh biên lợi nhuận ngành duy trì ở mức thấp, việc lãng phí công suất này trực tiếp tác động tiêu cực đến chỉ số tài chính và làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cuối cùng, tất cả những bất cập trên hội tụ tại tầng Hệ thống dữ liệu (Data Silos). Sự tồn tại của các hệ thống quản trị cục bộ khiến dòng thông tin bị gián đoạn, trực tiếp làm suy giảm khả năng theo dõi hành trình thời gian thực (Real-time Visibility). Đồng thời, tình trạng dữ liệu thiếu tập trung gây trở ngại lớn cho công tác dự báo nhu cầu thị trường. Việc thiếu hụt dữ liệu sạch và chuẩn hóa khiến doanh nghiệp mất lợi thế chủ động, khó thực hiện tối ưu hóa nguồn lực dựa trên các thuật toán tiên liệu trước những biến số thị trường.

Tái cấu trúc chuỗi giá trị: Chuyển dịch từ mô hình "chuỗi" sang "hệ sinh thái"

Nhằm xử lý các điểm nghẽn nội tại, ngành Logistics đang ghi nhận xu hướng xoay trục chiến lược để tái định nghĩa năng lực cốt lõi. Đây không đơn thuần là hoạt động mở rộng quy mô hạ tầng vật lý, mà là sự thay đổi tất yếu trong cấu trúc vận hành từ cấu trúc Chuỗi cung ứng phân mảnh (Fragmented Supply Chain), chuyển dịch sang Hệ sinh thái tích hợp (Integrated Ecosystem).

Mô hình truyền thống hiện nay tập trung vào việc tối ưu hóa cục bộ tại từng công đoạn riêng biệt. Trong cấu trúc tuyến tính này, doanh nghiệp thường xuyên đối mặt với rủi ro đứt gãy chuỗi giá trị và áp lực chi phí vận hành do thiếu tính đồng bộ hóa giữa các mắt xích. Việc ưu tiên hiệu suất đơn lẻ tại mỗi đơn vị vô hình trung đẩy tổng chi phí Logistics toàn hệ thống lên cao, đồng thời làm suy giảm khả năng phản ứng của doanh nghiệp trước các biến động thị trường.

Thị trường ghi nhận xu hướng thiết lập Hệ điều hành Logistics (Logistics OS) toàn diện, đóng vai trò kết nối giữa lớp hạ tầng số (Digital Layer) và hạ tầng thực thi vật lý (Physical Infrastructure).

Sự dịch chuyển này cho phép hợp nhất Dòng chảy hàng hóa (Cargo Flow) và Dòng chảy dữ liệu (Information Flow) trên một nền tảng quản trị tập trung.

Hệ quả là, vai trò của Logistics được tái định vị từ một bộ phận phát sinh chi phí (Cost center) thuần túy sang lợi thế cạnh tranh chiến lược (Strategic advantage). Thông qua việc tối ưu hóa phối hợp đa tầng, mô hình hệ sinh thái thúc đẩy tốc độ lưu thông hàng hóa, đồng thời thiết lập cơ chế dự phòng nhằm duy trì tính bền bỉ (Resilience) của chuỗi cung ứng trong bối cảnh thị trường biến động.

Mô hình "Full-stack Logistics": Giải pháp đồng bộ hóa hệ thống

Trong bối cảnh thị trường đang trải qua giai đoạn sàng lọc nhằm hướng tới sự ổn định và minh bạch, GOZO định vị vai trò là nhà phát triển hạ tầng thay vì đơn vị vận tải thuần túy. Trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp tập trung vào việc hợp nhất ba tầng hạ tầng (Infrastructure Layers) nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng, hướng tới xử lý tình trạng phân mảnh của chuỗi cung ứng truyền thống.

Cấu trúc hệ sinh thái GOZO được định hình qua 3 lớp tích hợp chặt chẽ, bao gồm: Hạ tầng, Thực thi vận tải và Điều phối trung tâm.

Thứ nhất là Lớp hạ tầng mạng lưới (Network Node). Thông qua mô hình bưu cục nhượng quyền, GOZO mở rộng các điểm chạm vật lý trên diện rộng. Điểm khác biệt chiến lược nằm ở vai trò mắt xích dữ liệu của các bưu cục, hỗ trợ khả năng thâm nhập thị trường theo mô hình tài sản nhẹ (Asset-light), tối ưu hóa chỉ số vốn đầu tư (CAPEX).

Thứ hai là Lớp thực thi vận tải (Transport Layer - GOZO MOVE). Đây là thành phần đảm bảo năng lực luân chuyển hàng hóa vật lý. Thông qua việc tích hợp đội xe điện chuyên dụng và kết nối API với mạng lưới 30.000 xe taxi công nghệ, doanh nghiệp thực hiện linh hoạt hóa quy mô vận tải, duy trì sản lượng ổn định trong các giai đoạn thị trường biến động cao điểm.

Thứ ba là Lớp điều phối trung tâm (Control Layer). Được định vị theo mô hình System-as-a-Service (SYSaaS), hệ thống này đóng vai trò quản trị tập trung: từ mạng lưới bưu cục, tích hợp API đa đối tác vận chuyển đến phân tích dữ liệu lớn (Big Data). Lớp điều phối thực hiện số hóa toàn bộ quy trình, giảm thiểu rủi ro vận hành thủ công và tối ưu hóa dòng chảy hàng hóa trên toàn hệ thống.

Bằng cách cấu trúc hóa Logistics thành một hệ điều hành đồng nhất, GOZO hướng tới mục tiêu tối ưu hiệu suất hệ thống và thiết lập các chuẩn mực mới về năng lực thực thi trong ngành.

Năng lực cạnh tranh của GOZO được định hình dựa trên hệ sinh thái 6 trụ cột cốt lõi (System, Platform, Franchise, Operational Branding, Data & AI, Culture). Trong đó, hai yếu tố "Xanh" và "Số" được tích hợp làm định hướng chiến lược xuyên suốt. Doanh nghiệp thực hiện xây dựng hệ thống quản trị lấy dữ liệu làm trung tâm nhằm tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu lãng phí từ tầng điều phối trung tâm.

Từ hạ tầng Logistics đến hạ tầng niềm tin

Xét từ góc độ kinh tế hệ thống (System Economy), mô hình của GOZO không tập trung cạnh tranh trực diện về tốc độ với các đơn vị chuyển phát nhanh hay quy mô hạ tầng toàn cầu với các hãng quốc tế. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nằm ở khả năng chủ động vận hành và tích lũy uy tín thương hiệu thông qua hiệu suất thực tế.

“Định hướng của chúng tôi không dừng lại ở một doanh nghiệp vận tải thuần túy mà hướng tới xây dựng hạ tầng niềm tin. Mục tiêu của GOZO là thiết lập hệ sinh thái nơi mọi giao dịch đều được kiểm soát bởi công nghệ minh bạch, quy trình nhân sự chuẩn mực và tính bền vững”, ông Phan Duy Minh, Founder & CEO GOZO cho biết.

GOZO phản ánh cách tiếp cận mới của lĩnh vực Logistics với chiến lược không lấy quy mô tài sản làm thước đo, mà tập trung vào hiệu quả hệ thống và tính ổn định của mạng lưới. Trong bối cảnh thị trường biến động, mô hình kết hợp giữa hạ tầng vật lý và hệ điều hành (Operating System) được kỳ vọng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tối ưu hóa chi phí, góp phần đưa kinh tế Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.