Hòa Phát chuyển nhượng dự án khu đô thị 1,4 tỷ USD tại Hưng Yên lãi 3.800 tỷ đồng

Ngày 21/4/2026, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐT Hòa Phát chia sẻ trong quý 1/2026, doanh thu của Hòa Phát đạt hơn 53.500 tỷ doanh thu - tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 9.056 tỷ đồng - tăng 170%.

Trong hơn 9.000 tỷ lợi nhuận này, phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là hơn 5.200 tỷ. Lợi nhuận từ chuyển nhượng khu đô thị ở phố Nối, Hưng Yên cho đơn vị khác là 3.800 tỷ.

Thông tin trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, trong số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại ngày 31/12/2025 có 1.747 tỷ đồng là chi phí liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phân khu A - Khu đô thị Bắc QL5 thuộc Khu đô thị Phố Nối tỉnh Hưng Yên do Tập đoàn thực hiện.

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần phát triển Khu Đô thị xanh - Công ty con của Tập đoàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Bắc QL5 theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 27/6/2025.

Dự án phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối do CTCP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát thuộc Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) từng là chủ đầu tư.

Hiện nay, dự án đang được tổ chức đấu thầu lại, đã tăng vốn đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,4 tỷ USD) – gấp 10 lần so với mức vốn đăng ký trước đó.

Diện tích sử dụng đất của dự án hơn 262 ha, thuộc địa bàn các phường Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng (thị xã Mỹ Hào) và xã Minh Hải (huyện Văn Lâm) cũ.

Quy mô sản phẩm tại dự án gồm: Nhà ở thương mại dạng liền kề 3.811 căn, nhà ở thương mại dạng biệt thự 398 căn, căn hộ chung cư 11.807 căn, nhà ở xã hội 8.666 căn; văn phòng, mặt bằng thương mại dịch vụ và các công trình dịch vụ tiện ích khác theo quy hoạch được phê duyệt.

Nguồn gốc khu đất làm dự án bao gồm: Đất nông nghiệp giao cho các hộ gia đình, cá nhân và đất công, công ích do UBND các phường, xã của thị xã Mỹ Hào, huyện Văn lâm quản lý.

Trước đây, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận cho CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát làm chủ đầu tư triển khai thực hiện. Công ty Hòa Phát đã thực hiện việc ứng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật và được giao quản lý khu đất hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định lựa chọn nhà đầu tư. Tiến độ góp vốn và tiến độ dự kiến huy động vốn của nhà đầu tư thực hiện dự án: tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, thực hiện góp vốn trong vòng 132 tháng (11 năm) kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án có sử dụng đất. Vốn vay tín dụng và vốn huy động họp pháp khác: tối đa 85% tổng vốn đầu tư, thực hiện trong vòng 11 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án có sử dụng đất.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành: 11 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án có sử dụng đất.