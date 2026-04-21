Viettel Construction trình ĐHĐCĐ 2026 loạt chiến lược lớn, dự chi hơn 308 tỷ đồng cổ tức

Ánh Dương | 21-04-2026 - 17:30 PM | Doanh nghiệp

Viettel Construction duy trì tăng trưởng mạnh trong quý I/2026 với doanh thu 3.839 tỷ đồng (+39%) và lợi nhuận trước thuế gần 189 tỷ đồng (+22%). Doanh nghiệp đồng thời bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược, trình ĐHĐCĐ 2026 các định hướng lớn về mở rộng thị trường, đầu tư năng lượng và nâng tầm vị thế trong lĩnh vực hạ tầng – công nghiệp.

Trình cổ đông chiến lược tăng trưởng quy mô lớn giai đoạn 2026 - 2030

ĐHĐCĐ năm 2026 của Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – HoSE: CTR) dự kiến tổ chức ngày 22/4/2026. Đại hội năm nay được kỳ vọng sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng, định hình hướng đi của doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo đó, Viettel Construction định vị lại sứ mệnh và tầm nhìn với tham vọng rõ nét hơn. Giai đoạn 2026–2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu lọt Top 100 doanh nghiệp doanh thu lớn nhất Việt Nam (VNR500), đồng thời xây dựng hệ sinh thái khép kín từ Tư vấn – Thiết kế – Triển khai – Vận hành – Tối ưu – Đầu tư. Mục tiêu doanh thu đến năm 2030 đạt 28.790 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.315 tỷ đồng, duy trì tăng trưởng bền vững hai chữ số.

Ở từng lĩnh vực, Viettel Construction xác định rõ hướng đi: giữ vững vị thế hàng đầu hạ tầng cho thuê, đẩy mạnh năng lượng tái tạo, mở rộng xây dựng dân dụng phủ toàn quốc và hướng tới chiếm lĩnh thị phần điện mặt trời tự sản tự tiêu.

Nền tảng tăng trưởng vững chắc, quý I/2026 bứt tốc ấn tượng

Trước thềm đại hội, Viettel Construction ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay từ quý đầu năm. Doanh thu lũy kế đạt 3.839 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt gần 189 tỷ đồng, tăng 22%, hoàn thành khoảng 25% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, doanh thu ngoài Tập đoàn tăng mạnh 84%, cho thấy hiệu quả rõ nét của chiến lược mở rộng thị trường. Doanh nghiệp đồng thời ký kết khoảng 2.200 tỷ đồng trong lĩnh vực mới và triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật.

Kết quả này nối tiếp nền tảng tăng trưởng ổn định năm 2025, khi doanh thu đạt hơn 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 746 tỷ đồng, tạo đà cho mục tiêu kỷ lục trong năm 2026.

Tăng tốc năng lượng, mở rộng sang nhà ở xã hội

Trong năm 2026, Viettel Construction định hướng đẩy mạnh đầu tư năng lượng tái tạo, nâng tổng công suất điện mặt trời lên tối thiểu 30 MWp và nghiên cứu điện gió quy mô lớn. Song song, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị phần điện mặt trời hộ gia đình, triển khai tại hàng chục xã/phường mới.

Ở lĩnh vực xây dựng, Viettel Construction đặt mục tiêu phủ công trình nhà dân trên toàn quốc, đồng thời nâng cao năng lực để tham gia các dự án quy mô lớn như nhà cao tầng, hạ tầng giao thông và khu công nghiệp.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu bước đi mới khi doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội – một lĩnh vực giàu tiềm năng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển bền vững và các chủ trương lớn của Chính phủ.

Cổ tức hấp dẫn, quay lại chia bằng cổ phiếu

Một trong những nội dung đáng chú ý tại ĐHĐCĐ lần này là phương án phân phối lợi nhuận. Viettel Construction dự kiến chi hơn 308,8 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 27%, gồm 15% tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 13,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, đánh dấu việc quay lại hình thức chia cổ phiếu sau 4 năm, vừa đảm bảo lợi ích cổ đông, vừa tăng cường nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Tổ chức đại hội linh hoạt, tăng khả năng tiếp cận cổ đông

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Viettel Construction sẽ được tổ chức đồng thời theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện tối đa để cổ đông tham gia và thực hiện quyền biểu quyết.

Với nền tảng tăng trưởng vững chắc, chiến lược rõ ràng và các bước đi mở rộng mạnh mẽ, Viettel Construction đang bước vào giai đoạn phát triển mới – không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn từng bước khẳng định vai trò doanh nghiệp dẫn dắt trong lĩnh vực hạ tầng – xây dựng – năng lượng tại Việt Nam.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ĐHCĐ Nông nghiệp Hòa Phát: Lãi 345 tỷ đồng quý I/2026, trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 36% trong năm nay

ĐHCĐ Nông nghiệp Hòa Phát: Lãi 345 tỷ đồng quý I/2026, trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 36% trong năm nay Nổi bật

ĐHĐCĐ PAN Group: Bổ sung tờ trình mới, cổ đông nhận 'cơn mưa' cổ tức 50%

ĐHĐCĐ PAN Group: Bổ sung tờ trình mới, cổ đông nhận 'cơn mưa' cổ tức 50% Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 1/2026 tối ngày 21/4: Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ

Cập nhật BCTC quý 1/2026 tối ngày 21/4: Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ

17:14 , 21/04/2026
Mixue đóng hàng loạt cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia

Mixue đóng hàng loạt cửa hàng tại Việt Nam và Indonesia

17:10 , 21/04/2026
Doanh số xe điện VinFast tại Philippines vượt xa Tesla

Doanh số xe điện VinFast tại Philippines vượt xa Tesla

16:15 , 21/04/2026
Lời khuyên mùa ĐHCĐ: Quỹ ngoại thực sự "soi" gì ngoài những bản kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ?

Lời khuyên mùa ĐHCĐ: Quỹ ngoại thực sự "soi" gì ngoài những bản kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ?

14:06 , 21/04/2026

