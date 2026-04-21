Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành

Ngày 21/4, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 204/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo kết luận, Dự án Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành cũng như dư luận trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận kết quả triển khai Dự án trong thời gian qua, về cơ bản đáp ứng các mốc tiến độ quan trọng theo yêu cầu, đã tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025 theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026 được đánh giá là rất lớn. Khối lượng công việc còn lại vẫn nhiều, trong khi hàng loạt khó khăn đang hiện hữu như vướng mắc trong công tác thanh toán chưa được xử lý dứt điểm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho thi công không còn nhiều, lực lượng lao động trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu, cùng với đó là giá nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng cao.

Mục tiêu hoàn thành, đưa Dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Trước yêu cầu đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các chủ thể tham gia Dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Các Bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh liên quan đến Dự án, tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành Dự án.

Bộ Công an được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai Dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tập trung làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là lãnh đạo chủ chốt của các chủ đầu tư, nhà thầu trực tiếp tham gia chỉ đạo thi công; tạo điều kiện để các cá nhân không liên quan trực tiếp đến sai phạm tiếp tục tham gia triển khai Dự án.

Đồng thời, Bộ tiếp tục phối hợp với ACV, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, tài liệu của các nội dung đang phục vụ công tác điều tra; tạo điều kiện để ACV thực hiện thanh toán đối với các khối lượng, hạng mục, gói thầu không có sai phạm; có giải pháp xử lý phù hợp đối với các nội dung có sai phạm.

Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Đồng thời, thành lập Tổ công tác để hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thanh toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 22/4/2026.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương thành lập Tổ công tác, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 22/4/2026.

ACV - với vai trò chủ đầu tư dự án thành phần 3, được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng. Doanh nghiệp này phải khẩn trương làm việc trực tiếp với từng nhà thầu, từng gói thầu để xác định rõ khối lượng còn lại, khả năng huy động nguồn lực và các khó khăn cụ thể, từ đó yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính để đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, các gói thầu quan trọng như 4.8 và 5.10 được yêu cầu phải tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ theo cam kết.

Tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung vật liệu, nhiên liệu cho dự án, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các tuyến giao thông kết nối. Đây là điều kiện then chốt nhằm đảm bảo tính đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.