Chủ tịch Bùi Thành Nhơn ký một văn bản quan trọng sát ngày ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland vừa điều chỉnh Tài liệu họp ĐHĐCĐ liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tăng từ tối đa 350.000.000 cổ phiếu lên mức tối đa 800.000.000 cổ phiếu.

Theo đó, quy mô vốn huy động tối đa tăng từ 3.500 tỷ đồng lên 8.000 tỷ đồng.

Về cơ chế giá phát hành, thay vì mức giá cố định 10.000 đồng/cổ phiếu như kế hoạch cũ, Novaland chuyển sang phương thức xác định giá linh hoạt hơn. Cụ thể, giá phát hành sẽ không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày HĐQT phê duyệt phương án.

Lãnh đạo Novaland cho biết việc điều chỉnh này dựa trên đánh giá tình hình thị trường tài chính hiện tại nhằm "tăng tính khả thi cho đợt phát hành".

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiêu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị Quyết 10/2025.

Bên cạnh việc phát hành riêng lẻ, Novaland xác nhận sẽ tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trong năm 2026.

Trước đó, trong năm 2025, công ty chưa thể thực hiện phương án này do chưa đạt được sự đồng thuận từ phía người sở hữu trái phiếu. HĐQT Novaland sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch này để hỗ trợ quá trình tái cơ cấu tài chính của Tập đoàn.

Ngoài ra, theo tài liệu cập nhật, Novaland công bố 3 ứng viên vào HĐQT để thay thế các thành viên hết nhiệm kỳ trong năm nay. Danh sách có sự xuất hiện của ông Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982), con trai Chủ tịch Bùi Thành Nhơn.﻿

Hai ứng viên còn lại được đề cử vào HĐQT gồm ông Phạm Tiến Vân - hiện là thành viên HĐQT độc lập NVL và ông Hoàng Đức Hùng - Chủ tịch CTCP Tư vấn Quản trị CGS Việt Nam, đồng thời là thành viên HĐQT độc lập tại nhiều doanh nghiệp như CTCP Tập đoàn Nhựa Bình Thuận và CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP),…﻿

Novaland cũng đẩy mạnh kế hoạch tăng vốn. Novaland bổ sung tờ trình phát hành tối đa gần 167,6 triệu cp thưởng với tỷ lệ 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cp sẽ nhận thêm 3 cp mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc theo quyết định của HĐQT.

Bên cạnh đó, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động (ESOP) năm 2026 dự kiến quy mô hơn 111,7 triệu cổ, tương ứng tỷ lệ 5%, với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp, thấp hơn đáng kể so với mức giá 18.200 đồng kết phiên sáng 22/4. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể huy động hơn 1.117 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.﻿

Novaland dự kiến tổ chức đại hội vào chiều ngày 23/04 tại Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club Hòn Giồ - Thuận Quý, thôn Tiến Hòa, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng.﻿