Vingroup, Masan, Gelex và bài toán thu hút vốn ngoại

Chính sách mở đường, loạt thương vụ lớn gia tăng

Phát biểu bế mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết theo tính toán, giai đoạn phát triển mới cần khoảng 38 triệu tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, phần còn lại phải huy động từ các nguồn lực khác.

Thông điệp này cho thấy rõ một yêu cầu mang tính nền tảng: tăng trưởng cao và bền vững không thể dựa vào một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng lên vai Nhà nước. Do đó, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, mà là chuyển đổi căn bản tư duy phát triển từ phân bổ nguồn lực sang kiến tạo, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực.

Theo các chuyên gia, quy mô nhu cầu vốn lên tới hàng chục triệu tỷ đồng đồng nghĩa với áp lực dẫn vốn rất lớn, không chỉ đối với hệ thống ngân hàng mà còn lan sang toàn bộ khu vực ngoài Nhà nước, từ doanh nghiệp, thị trường vốn cho tới các nguồn lực đang nằm ngoài hệ thống tài chính chính thức.

Ở góc độ giải pháp, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam cho rằng, một trong những nhóm giải pháp huy động vốn nợ đóng vai trò đòn bẩy tài chính để triển khai nhanh chóng các dự án hạ tầng và mở rộng sản xuất là khai thác thị trường vay hợp vốn quốc tế, việc này không chỉ cung cấp vốn dài hạn mà còn giúp nâng cao hồ sơ tín dụng của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới. Các khoản vay hợp vốn gắn liền với tiêu chí bền vững đang là xu hướng chủ đạo giúp tối ưu hóa chi phí vốn.

Đáng chú ý, các định hướng này đang gặp điểm thuận lợi khi mặt bằng lãi suất quốc tế dần hạ nhiệt, kéo chi phí vốn về mức cạnh tranh hơn. Đây được xem là cơ hội để doanh nghiệp Việt tái cấu trúc nguồn vốn theo hướng dài hạn, giảm phụ thuộc vào tín dụng nội địa.

Thực tế thị trường cho thấy làn sóng tiếp cận vốn ngoại đang gia tăng rõ nét. Vingroup liên tiếp triển khai các thương vụ phát hành trái phiếu quốc tế, với kế hoạch mới nhất trị giá 350 triệu USD, nối tiếp đợt huy động 325 triệu USD trước đó.

Ở lĩnh vực tài chính, TCBS vừa hoàn tất ký kết và sẵn sàng giải ngân khoản vay hợp vốn tín chấp lên tới 488 triệu USD, mức cao kỷ lục đối với một công ty chứng khoán trong nước.

Cùng xu hướng, Masan Group đã thu xếp thành công khoản vay quốc tế 300 triệu USD, trong khi nhiều ngân hàng cũng đẩy mạnh kế hoạch huy động vốn ngoại nhằm đa dạng hóa nguồn lực.

GELEX cũng hai lần huy động thành công tổng cộng 279 triệu USD từ thị trường quốc tế. Đáng chú ý, khoản vay hợp vốn 200 triệu USD do HSBC thu xếp với sự tham gia của 19 định chế tài chính toàn cầu cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư quốc tế đối với doanh nghiệp Việt.

“Bài test” năng lực và uy tín doanh nghiệp

Ở góc độ doanh nghiệp, việc huy động thành công vốn quốc tế không chỉ đơn thuần là bổ sung nguồn lực tài chính, mà còn là một “bài kiểm định” toàn diện về năng lực tín dụng, mức độ minh bạch và chuẩn mực quản trị.



Các khoản vay, đặc biệt là vay hợp vốn quốc tế thường đi kèm quy trình thẩm định khắt khe từ nhiều định chế tài chính. Do đó, việc tiếp cận thành công nguồn vốn này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá ở cấp độ toàn cầu.



Mới đây, sau khi hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD cho Hạ tầng GELEX, ông Tim Evans - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam cho biết ngân hàng tự hào đồng hành cùng Hạ tầng GELEX trong các kế hoạch đầu tư trung hạn, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận nguồn vốn hợp vốn quốc tế, nhằm tài trợ cho tăng trưởng bền vững và dài hạn

Trong bối cảnh chi phí vốn toàn cầu giảm, lợi thế về lãi suất và kỳ hạn vay giúp doanh nghiệp tối ưu cấu trúc tài chính, giảm áp lực dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.



Ở một khía cạnh rộng hơn, khả năng tiếp cận vốn quốc tế đang dần trở thành một “thước đo” mới trên thị trường vốn. Dòng tiền ngoại ngày càng có tính chọn lọc cao, ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính lành mạnh và chiến lược phát triển rõ ràng.



Giới chuyên gia cũng lưu ý rằng, việc tiếp cận vốn quốc tế không đơn thuần là tận dụng giai đoạn chi phí vốn thấp. Để thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn ngoại, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược tài chính bài bản, từ quản trị rủi ro tỷ giá, cấu trúc kỳ hạn vốn đến minh bạch thông tin và chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế. Nói cách khác, vốn ngoại không phải là “cơ hội ngắn hạn” mà là bài toán chiến lược dài hạn, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động nâng cấp năng lực nội tại thay vì chỉ chờ đợi điều kiện thị trường thuận lợi.﻿