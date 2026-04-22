Bà Mai Kiều Liên nói gì khi cổ đông than thở ‘ôm’ Vinamilk 10 năm chỉ hòa vốn

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, phản hồi băn khoăn của cổ đông về việc nắm giữ cổ phiếu VNM 10 năm chỉ đạt mức hòa vốn, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk đã thẳng thắn chia sẻ về quan điểm quản trị và giá trị thực của doanh nghiệp.

"Khuyên mua bán cổ phiếu là điều không nên nhất"

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, phản hồi ý kiến về việc nắm giữ cổ phiếu VNM 10 năm chỉ đạt mức hòa vốn, bà Mai Kiều Liên cho biết đây là vấn đề thường trực trong các kỳ đại hội và cần được nhìn nhận một cách khách quan qua kết quả kinh doanh thực tế . Theo Tổng Giám đốc Vinamilk:

"Giá cổ phiếu phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến thị trường, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, cũng như doanh số, lợi nhuận và định hướng phát triển bền vững."

Bà Liên dẫn chứng rằng hiện tượng giá giảm không chỉ xảy ra với riêng Vinamilk mà còn do tác động chung từ thị trường chứng khoán Việt Nam .

Để đảm bảo quyền lợi thực chất cho các nhà đầu tư, công ty duy trì chính sách phân phối lợi nhuận ở mức rất cao . Bà Liên nhấn mạnh: "Phần lớn lợi nhuận sau thuế của công ty, gần như 100%, được chúng tôi dành để chi trả cổ tức cho cổ đông."

Chia sẻ về việc đưa ra lời khuyên đầu tư, người đứng đầu Vinamilk nêu rõ: "Lời khuyên mua hay bán cổ phiếu là điều không nên đưa ra nhất. Đó là quyền tự do của mỗi người; nếu tin tưởng vào doanh nghiệp thì nhà đầu tư mua, còn không tin tưởng thì không nên mua."

Thực tế cho thấy nhiều cổ đông nắm giữ dài hạn hiện vẫn hài lòng với dòng tiền ổn định từ cổ tức của doanh nghiệp .

Hiệu quả kinh doanh và đà phục hồi thị phần

Niềm tin về giá trị doanh nghiệp được củng cố bởi những chuyển biến tích cực sau giai đoạn tái cấu trúc hệ thống phân phối và tái định vị thương hiệu. Bà Liên thông tin thị phần của Vinamilk đã cải thiện đáng kể khi tăng thêm 1,1 điểm % trong nửa cuối năm 2025 so với nửa đầu năm.

Bước sang quý I/2026, doanh nghiệp tiếp tục bứt phá với doanh thu hợp nhất đạt 16.178 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý I cũng tăng trưởng gần 55%, đạt hơn 2.458 tỷ đồng nhờ việc tối ưu hóa chi phí cố định khi quy mô doanh thu tăng cao.

Nói không với bất động sản

Trong phần thảo luận về chiến lược mở rộng, Tổng Giám đốc Vinamilk khẳng định doanh nghiệp sẽ không tham gia vào lĩnh vực bất động sản hay nhà ở xã hội trong ít nhất 5 năm tới.

Bà Liên nhấn mạnh Vinamilk đã chủ động loại bỏ chức năng kinh doanh bất động sản để tập trung toàn lực vào lĩnh vực cốt lõi là sản xuất kinh doanh sữa và thực phẩm dinh dưỡng.

Quyết định này nhằm đảm bảo nguồn lực được đầu tư hiệu quả vào các thế mạnh sẵn có của công ty, thay vì lấn sân sang các mảng kinh doanh không thuộc chuyên môn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng AI trong vận hành và quản trị chuỗi cung ứng, đồng thời xử lý tới 1 triệu đơn hàng mỗi ngày qua hệ thống bán lẻ trực tiếp và online.

Thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao khi biểu quyết thông qua toàn bộ các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Cổ đông đã nhất trí mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 là 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 9.828 tỷ đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ cổ tức 43,5% và kế hoạch cổ tức năm 2026 tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng được phê duyệt chính thức.

Đặc biệt, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Alain Xavier Cany và bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới liên quan đến bán lẻ đồ gia dụng và hạ tầng công nghệ thông tin.

Đại diện SCIC cũng tái khẳng định cam kết đồng hành dài hạn và chưa có kế hoạch thoái vốn tại Vinamilk trong giai đoạn này.