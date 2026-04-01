Cổ đông Hòa Phát: Người tích 100.000 cổ phiếu cho trẻ sơ sinh làm học phí, người chờ bán giá 33.000 đồng

Chị mua cổ phiếu HPG từ thời hoàng kim năm 2021 và đã trải qua không ít "đau thương" trong giai đoạn giá sụt giảm. Có lúc, chị đã lỗ tớ 4 tỷ đồng từ nhiều cổ phiếu khác nhau nhưng chính những biến cố đó đã rèn luyện cho chị bản lĩnh để có thể ngủ ngon ngay cả khi thị trường rung lắc. Đến cuối cùng, Hoà Phát vẫn là doanh nghiệp chị tin tưởng nhất trên sàn chứng khoán vì hệ thống quản trị bài bản và ban lãnh đạo có tâm, có tầm. Việc đưa con nhỏ cùng đi dự đại hội chính là cách chị khẳng định sự gắn bó và tâm huyết với khoản đầu tư tích sản này.