Cổ đông Hòa Phát: Người tích 100.000 cổ phiếu cho trẻ sơ sinh làm học phí, người chờ bán giá 33.000 đồng
Không còn là những cuộc lướt sóng ngắn hạn, các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu Hòa Phát đang cho thấy bản lĩnh "ngủ ngon" khi mất cả tỷ trong lúc giá chạm đáy. Từ giáo viên, người về hưu đến chủ doanh nghiệp, nhiều người coi đây là tài sản tích lũy dài hạn lên tới hàng chục năm.
21-04-2026
Sáng 21/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tại Hà Nội. Sự kiện được quan tâm lớn khi Hoà Phát là doanh nghiệp có số lượng cổ đông nhiều nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, lên tới gần 300.000 người. Và tại hội trường, đã có khoảng 1.000 người tham dự trực tiếp.
Là cổ phiếu quốc dân, cổ đông Hòa Phát cũng rất đa dạng ngành nghề, công việc, lứa tuổi. Trong đó nhiều người nắm giữ rất lâu, lên đến hàng chục năm. Tiêu biểu là chị Nguyễn Hương (Hương Quê Lụa). Trên sân khấu đại hội, chị mang em bé 9 tháng tuổi chụp ảnh cùng Chủ tịch Trần Đình Long. Chị cho biết mình đang nắm giữ khoảng 100.000 cổ phiếu HPG (tương đương khoảng 3 tỷ đồng) với mục tiêu duy trì 10-20 năm tới để làm kinh phí cho con học đại học.
Chị mua cổ phiếu HPG từ thời hoàng kim năm 2021 và đã trải qua không ít "đau thương" trong giai đoạn giá sụt giảm. Có lúc, chị đã lỗ tớ 4 tỷ đồng từ nhiều cổ phiếu khác nhau nhưng chính những biến cố đó đã rèn luyện cho chị bản lĩnh để có thể ngủ ngon ngay cả khi thị trường rung lắc. Đến cuối cùng, Hoà Phát vẫn là doanh nghiệp chị tin tưởng nhất trên sàn chứng khoán vì hệ thống quản trị bài bản và ban lãnh đạo có tâm, có tầm. Việc đưa con nhỏ cùng đi dự đại hội chính là cách chị khẳng định sự gắn bó và tâm huyết với khoản đầu tư tích sản này.
Còn Yến Nhi - Chuyên viên tư vấn của Công ty chứng khoán VNDirect - cho biết chị đã nắm giữ cổ phiếu Hòa Phát hơn một năm. Chị luôn coi đây là một trong những doanh nghiệp thép hàng đầu tại Việt Nam với dư địa tăng trưởng dài hạn rất lớn. Và việc đầu tư vào các doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát mang lại cho chị một sự an toàn nhất định.
Sau khi tham dự đại hội và trực tiếp nghe những chia sẻ của chủ tịch Trần Đình Long, niềm tin của chị càng được củng cố mạnh mẽ hơn, đặc biệt là sau giai đoạn chờ đợi các báo cáo tài chính chính thức. Chị đánh giá cao triển vọng lợi nhuận của tập đoàn trong năm nay và tin rằng con số thực tế có thể vượt qua mức mục tiêu 22.000 tỷ đồng và hoàn toàn có khả năng chạm mốc 25.000 tỷ hoặc thậm chí là 30.000 tỷ đồng.
Về vấn đề cổ tức, quan điểm của chị khá thoáng đạt: Chỉ cần doanh nghiệp giữ vững tốc độ phát triển khoảng 20% mỗi năm thì việc chia cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu không còn quá quan trọng, bởi giá trị của doanh nghiệp sẽ được phản ánh qua sự tăng trưởng của giá cổ phiếu trên thị trường.
Bà Nguyễn Thị Dũng, sinh năm 1955 là cổ đông của Hòa Phát được gần 10 năm và đã bền bỉ đi đại hội cổ đông rất nhiều lần. Bà cho biết đầu tư vào Hòa Phát không phải là việc mua bán theo phong trào mà dựa trên những kiến thức phân tích doanh nghiệp kỹ lưỡng. Với bà, Hòa Phát là một trong những lựa chọn ưu tiên vì mang lại cảm giác an tâm dù giá có thể không tăng trưởng nóng như một số ngân hàng khác.
Trong suốt quá trình theo dõi, bà luôn ấn tượng với sự chân thật, cởi mở của lãnh đạo Hòa Phát. Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất như năm 2022 khi doanh nghiệp không có lãi, bà vẫn chọn giữ cổ phiếu vì tin vào nội lực và sự dẫn dắt của ban điều hành.
Chị Phạm Thị Hoàng Anh - Chủ một homestay tại Thanh Hóa cho biết đã giữ cổ phiếu Hòa Phát trong suốt 4 năm qua, bắt đầu từ năm 2021. Chị đã trực tiếp trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, từ thời điểm giá cổ phiếu ở mức 22.000 cho đến lúc rơi xuống đáy 13.000 đồng.
Qua những thử thách đó, chị thấy rằng Hòa Phát là một doanh nghiệp cực kỳ bền vững. Ban lãnh đạo luôn ưu tiên lợi ích của cổ đông thông qua việc trả cổ tức đều đặn bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Ngoài khía cạnh đầu tư, chị còn ngưỡng mộ đặc biệt chủ tịch Trần Đình Long vì sự thân thiện và gần gũi của bác. Việc tham dự đại hội đối với tôi vừa là để cập nhật tình hình doanh nghiệp, vừa là cơ hội để "đu idol" và lưu giữ những kỷ niệm đẹp với người đứng đầu tập đoàn mà mình tin tưởng.
Chị Khổng Thị Nguyên - Giáo viên IELTS - cho biết đã bắt đầu nắm giữ và theo dõi cổ phiếu Hòa Phát được khoảng 5 năm. Theo chị, cổ phiếu Hòa Phát có đặc tính rất riêng biệt khi giá biến động một cách bình ổn hơn. HPG không tăng quá nhanh nhưng cũng không rơi vào tình trạng tụt dốc không phanh. Điều này giúp tâm lý người giữ cổ phiếu cảm thấy khá an tâm.
Mặc dù vậy, để đầu tư hiệu quả vào mã này, nhà đầu tư cần có tâm thế sẵn sàng nắm giữ chứ không nên kỳ vọng "ăn ngay" trong ngắn hạn. Hiện tại, chị vẫn đang tiếp tục giữ cổ phiếu vì nhận thấy tình hình kinh doanh của tập đoàn khá khả quan. Mục tiêu giá của chị trong thời gian tới là dao động trong khoảng từ 31.000 đến 33.000 đồng; khi đạt đến ngưỡng này chị sẽ xem xét bán ra và chờ đợi các nhịp điều chỉnh để mua lại.
Đại hội cổ đông Hoà Phát 2026 diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý một đạt nhiều thắng lợi với hơn 9.000 tỷ đồng lợi nhuận. Ban lãnh đạo quyết định chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, trong đó bao gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Không những thế, Chủ tịch Trần Đình Long cam kết sẽ nỗ lực duy trì việc chia cổ tức đều đặn từ nay đến năm 2030.
Việt Hùng
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://markettimes.vn/co-dong-hoa-phat-nguoi-tich-100-000-co-phieu-cho-tre-so-sinh-lam-hoc-phi-nguoi-cho-ban-gia-33-000-dong-115712.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM