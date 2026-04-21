Lo Hòa Phát "bán ế" thép ray, bị thép Trung Quốc cạnh tranh, Chủ tịch Trần Đình Long nói gì?

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 21/4, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long dành nhiều thời gian trả lời các câu hỏi xoay quanh chiến lược sản phẩm, chu kỳ ngành thép và áp lực cạnh tranh - những vấn đề được cổ đông đặc biệt quan tâm.

Trước băn khoăn về đầu ra của sản phẩm thép ray - một mảng mới của Hòa Phát, ông Long cho biết doanh nghiệp không đặt cược vào một sản phẩm đơn lẻ.

Theo ông, ray là sản phẩm chủ lực trong chiến lược mới, nhưng tổng sản lượng dự kiến chỉ khoảng 200.000 tấn. Phần còn lại, khoảng 500.000 tấn, là các sản phẩm thép hình, thép góc, những dòng sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định hơn.

"Không bán được ray thì chúng tôi vẫn làm thép hình, thép góc. Chính sách của Hòa Phát là đa dạng sản phẩm", ông nói.

Đồng thời, ông Long cũng hé lộ kế hoạch sẽ có thép ray vào quý II/2027. Hiện, Việt Nam chưa có doanh nghiệp nào sản xuất được các sản phẩm thép ray đường sắt cao tốc. Trên thế giới chỉ có một số tập đoàn thép lớn sản xuất được loại thép này như Voestalpine (Áo), JFE (Nhật Bản), Baosteel (Trung Quốc), JWS Steel (Italy). Tại Đông Nam Á, Hòa Phát cũng sẽ là doanh nghiệp duy nhất trong khu vực sản xuất sản phẩm này.

Ngoài câu hỏi trên, một trong những vấn đề khác cổ đông quan tâm là áp lực cạnh tranh với thép Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Long cho rằng đây là câu chuyện lặp lại nhiều năm và doanh nghiệp đã quen với môi trường này.

"Năm nào cổ đông cũng hỏi về Trung Quốc. Chúng ta sẽ sống chung với nó thôi. Chúng tôi mất dây thần kinh sợ lâu rồi", ông nói thẳng.

Theo Chủ tịch Hòa Phát, trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi, cả trong nước lẫn quốc tế. Doanh nghiệp không được chủ quan nhưng cũng không nên quá lo lắng.



