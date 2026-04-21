Giải ngân đầu tư công "nhấn ga" tăng tốc, CTCK điểm tên 3 nhóm cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 đạt mức khoảng 8,22 triệu tỷ đồng, gấp 2,7 lần GĐ 2021 – 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Riêng năm 2026, tổng vốn kế hoạch đầu tư công đạt khoảng 995.000 tỷ đồng, tăng trên 30% so với thực hiện 2025. Nếu tính vốn tăng thêm, tổng vốn hiện khoảng 1.008.610 tỷ đồng, tương đương 7,85% GDP danh nghĩa 2025.

Tại báo cáo mới nhất, Chứng khoán Agriseco (Agriseco Research) đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, xung đột Trung Đông, thuế quan đối ứng của Mỹ lên Việt Nam, kết quả giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Theo tính toán của Tổng cục thống kê, giải ngân đầu tư công tăng thêm 1% có thể giúp GDP tăng khoảng 0,058 điểm phần trăm. Gói đầu tư công quy mô lớn, cùng tiến độ cải thiện và chính sách điều hành quyết liệt, là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026.

Agriseco đánh giá, việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công kỳ vọng sẽ tạo ra các tác động lan tỏa đến nhiều nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây lắp điện, bất động sản, logistics.

Nhóm VLXD, hạ tầng và xây lắp điện kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp

Về mức độ hưởng lợi, Agriseco Research cho rằng các nhóm ngành như vật liệu xây dựng; xây dựng hạ tầng và xây lắp điện sẽ hưởng lợi trực tiếp.

Trong đó, nhóm vật liệu xây dựng kỳ vọng đón tác động tích cực ngay sau giai đoạn giải phóng mặt bằng, khi các dự án bước vào thi công cho đến khi hoàn thành.

Với ngành thép , các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng thép cho công trình hạ tầng sẽ hưởng lợi nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng. Với ngành xi măng và đá xây dựng – nơi chi phí vận chuyển ảnh hưởng lớn – các doanh nghiệp có vị trí gần dự án và thị phần lớn sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Đặc biệt, ngành đá xây dựng được kỳ vọng tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu tiêu thụ đá tăng cao trong tình trạng thiếu đất san lấp tại các dự án lớn như cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, đường sắt. Do đó, bộ phận phân tích Agriseco kỳ vọng các doanh nghiệp đầu ngành đá, sở hữu các mỏ đá với trữ lượng lớn, vị trí nằm gần các dự án trọng điểm sẽ nhận về tác động tích cực.

Về mức độ cải thiện biên lợi nhuận, đối với doanh nghiêp thép, giá nguyên vật liệu đầu vào (quặng sắt, than cốc) đang xu hướng tăng nhưng giá thép, sản lượng tiêu thụ thép dự kiến phục hồi nhanh hơn nhờ nhu cầu thép xây dựng nội địa giải ngân các dự án đầu tư công lớn và thị trường BĐS nội địa khởi sắc sẽ giúp biên lợi nhuận tiếp tục duy trì. Ngành đá xây dựng có thể duy trì biên lợi nhuận ổn định nhờ giá bán cao trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Đối với xi măng, dự kiến KQKD và biên lợi nhuận sẽ vẫn khó khăn trong năm 2026 do giá than đầu vào dự báo tăng (theo World Bank), thị trường vẫn chịu áp lực dư cung trong khi sản lượng tiêu thụ cải thiện. Biên lợi nhuận ngành nhựa đường năm 2026 có thể chịu sức ép thu hẹp do giá NVL đầu vào nhựa PVC tăng 30% từ đầu năm, bên cạnh chi phí lãi vay và vận chuyển gia tăng.

Ngoài VLXD, nhóm xây dựng hạ tầng cũng được hưởng lợi trực tiếp nhờ thi công các dự án đầu tư công trọng điểm.

Một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam, sân bay Long Thành, Gia Bình, vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, vành đai 4 – Vùng Thủ đô, Sân vận động Trống Đồng, Cần Giờ. Giá trị hợp đồng mới dự kiến tăng sẽ giúp các doanh nghiệp mở rộng backlog và duy trì được dòng tiền ổn định trong giai đoạn tới, đặc biệt là các nhà thầu lớn, có kinh nghiệm thi công dự án.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận có thể chịu ảnh hưởng do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh ảnh hưởng đến chi phí xây dựng khi chi phí nguyên vật liệu chiếm 65-70% tổng chi phí xây dựng.

Thêm vào đó, nhóm xây lắp hạ tầng điện (trạm biến áp, đường dây) dự kiến hưởng lợi trực tiếp khi hạ tầng năng lượng đang được Chính phủ tập trung đẩy mạnh giúp đảm bảo an ninh năng lượng, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là thu hút FDI và nâng cao vị thế quốc gia điển hình dự án đường dây 500kV, năng lượng tái tạo, nhiệt điện LNG, thủy điện. Nhóm xây lắp điện kỳ vọng sẽ hưởng lợi rõ ràng nhất nhờ khối lượng công việc dự kiến tăng cao trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện gia tăng, đặc biệt tại các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất.

﻿Nhóm bất động sản, logistics có thể hưởng lợi gián tiếp

Ngoài những nhóm trực tiếp hưởng lợi, Agriseco đánh giá nhóm bất động sản và logistics sẽ được hỗ trợ gián tiếp nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong năm nay. Cụ thể:

Nhóm bất động sản dân cư được kỳ vọng hưởng lợi gián tiếp từ đầu tư công khi hạ tầng hoàn thiện giúp gia tăng giá trị quỹ đất và kích thích nhu cầu nhà ở tại các khu vực lân cận, nổi bật ở Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy vậy, ngành vẫn chịu áp lực từ lãi suất, trái phiếu, thanh khoản và niềm tin thị trường.

Nhóm bất động sản khu công nghiệp có triển vọng tích cực hơn nhờ hạ tầng giao thông cải thiện, qua đó tăng khả năng kết nối và hút thêm dòng vốn FDI. Trong bối cảnh FDI vào Việt Nam vẫn duy trì đà tăng, cùng với các chính sách hỗ trợ cho dự án KCN chiến lược, những doanh nghiệp có quỹ đất sẵn sàng cho thuê, đã có khách hàng và nền tảng tài chính tốt được đánh giá sẽ hưởng lợi rõ nét.

Ngành logistics kỳ vọng có thể được hỗ trợ gián tiếp khi đầu tư công được thúc đẩy, cơ sở hạ tầng được cải thiện. Các tuyến cao tốc sau khi hoàn thiện sẽ khiến hoạt động logistics thuận lợi hơn, qua đó là chất xúc tác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Nhóm cảng biển và cảng hàng không dự kiến sẽ hưởng lợi sớm nhờ kỳ vọng đẩy mạnh các đại dự án Sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài mở rộng, cảng Lạch Huyện, Cái Mép – Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.