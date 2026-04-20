Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 20/4: Tấp nập công bố BCTC quý 1, xuất hiện mức tăng trưởng lợi nhuận gần 2.000%

An Thái | 20-04-2026 - 16:10 PM | Thị trường chứng khoán

Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 20/4: Tấp nập công bố BCTC quý 1, xuất hiện mức tăng trưởng lợi nhuận gần 2.000%

Hôm nay ngày 20 là hạn cuối để các công ty chứng khoán công bố BCTC quý 1/2026.

Cập nhật chiều 20/4, đã có 50 công ty chứng khoán thực hiện công bố BCTC quý 1/2026.

Chứng khoán TP HCM (HSC) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 1 đạt 1.466 tỷ đồng, tăng mạnh 47% so với cùng kỳ. Kết quả, HSC báo lãi trước thuế 363 tỷ đồng, tăng 28% so với quý 1/2025.

Chứng khoán Yuanta báo LNTT quý đầu năm tăng 15% so với cùng kỳ lên 36 tỷ đồng.

Chứng khoán Funan lãi trước thuế tăng mạnh 239% lên 8 tỷ đồng trong kỳ này.

Chứng khoán BIDV đạt 117 tỷ đồng LNTT trong quý 1 vừa qua, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Ấn tượng nhất, Chứng khoán Tiên Phong (ORS) bất ngờ lãi 42 tỷ đồng trong quý 1 vừa qua, qua đó ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 1.957% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại , Chứng khoán Vietinbank (CTS) ghi nhận đi lùi khi lãi trước thuế quý 1 chỉ đạt 82 tỷ, giảm 38% so với quý 1/2025.

Chứng khoán SBS Chứng khoán Đầu tư Tài chính VN là 2 công ty thua lỗ trong kỳ vừa qua, mỗi công ty lỗ khoảng 2 tỷ đồng.

An Thái

