Phát Đạt (PDR) tăng tốc bung hàng loạt dự án, dồn lực vào TP.HCM

Thông tin được lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 16/4 cho thấy chiến lược “dồn lực” vào TP.HCM, nơi được xem là đầu tàu tăng trưởng nhờ quy mô dân số hơn 14 triệu người và nhu cầu nhà ở luôn ở mức cao.

Theo kế hoạch, Phát Đạt sẽ triển khai và mở bán 6 dự án trọng điểm trong năm nay, với tổng doanh thu kỳ vọng lên tới 35.525 tỷ đồng. Trong số này, có tới 4 dự án nằm tại TP.HCM, cho thấy mức độ tập trung rất lớn của doanh nghiệp vào thị trường lõi.

Cụ thể, danh mục triển khai gồm: khu phức hợp Hàn River tại Hải Châu (Đà Nẵng) quy mô 0,8 ha; khu dân cư Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic) rộng 43,1 ha; khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 tại TP.HCM (1,81 ha); khu thương mại – căn hộ du lịch cao cấp tại Phước Hải (5,5 ha); khu du lịch Poulo Condor tại Côn Đảo (12 ha); và dự án chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám tại TP.HCM (0,3 ha).

Đáng chú ý, thương vụ chuyển nhượng dự án Thuận An 1 cho đối tác Mitsubishi (Nhật Bản) mang về cho Phát Đạt gần 1.902 tỷ đồng ngay trong đợt thanh toán đầu tiên. Khoản tiền này được xem là “cú hích” quan trọng, giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền và tạo dư địa tài chính để triển khai các dự án lớn trong giai đoạn tới.

Về tiến độ, dự án Quy Nhơn Iconic đặt mục tiêu hoàn tất bán hàng ngay trong năm 2026. Dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám – với tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng – dự kiến hoàn thiện pháp lý, khởi công trong năm và mở bán từ cuối 2026 đến đầu 2027. Một số dự án khác như Serenity Phước Hải đang hoàn tất thủ tục xây dựng, trong khi La Pura dự kiến hoàn thành trong vòng 12–18 tháng tới.

Ở góc độ tài chính, Phát Đạt đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 8.830 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng, tăng khoảng 69% so với năm trước. Doanh nghiệp cũng dự kiến duy trì chính sách cổ tức tối thiểu 8%, cho thấy nỗ lực cân bằng giữa tăng trưởng và lợi ích cổ đông.

Tầm nhìn dài hạn giai đoạn 2026–2030, Phát Đạt hướng tới doanh thu hợp nhất khoảng 44.848 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD) và lợi nhuận lũy kế 11.812 tỷ đồng. Trọng tâm phát triển sẽ xoay quanh TP.HCM và các vùng vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu – những khu vực đang hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa và mở rộng hạ tầng.

Tính đến cuối năm 2025, quỹ đất của Phát Đạt đạt khoảng 6.655 ha, trong đó riêng TP.HCM và Đồng Nai chiếm khoảng 3.400 ha. Song song với việc mở rộng danh mục, doanh nghiệp cũng chủ động tái cấu trúc thông qua chuyển nhượng một số dự án tại Đà Nẵng, Quy Nhơn và tăng cường hợp tác với đối tác để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt cho biết năm 2025 là giai đoạn bản lề khi công ty tiến hành tái cấu trúc toàn diện từ quản trị, tài chính đến danh mục đầu tư. Trong bối cảnh chi phí vốn tăng và áp lực lãi suất hiện hữu, Phát Đạt sẽ tiếp tục chiến lược chuyển nhượng dự án để thu hồi dòng tiền, đồng thời tìm kiếm các kênh huy động vốn phù hợp.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh định hướng phát triển trong giai đoạn tới sẽ ưu tiên tính bền vững thay vì tăng trưởng ngắn hạn. Với nền tảng đã được củng cố sau tái cấu trúc cùng sự đồng hành của cổ đông và đối tác, Phát Đạt kỳ vọng sẽ sớm quay lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản.