Một cổ phiếu bị khối ngoại "xả" mạnh gần 900 tỷ đồng phiên đầu tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh vào phiên chiều sau nhịp rung lắc đầu giờ sáng. Chốt phiên 20/4, VN-Index tăng gần 20 điểm lên 1.837 điểm nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, dòng tiền chưa được lan tỏa khi giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm này trở lại bán ròng 629 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 605 tỷ đồng﻿

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với giá trị khoảng 136 tỷ đồng, theo sau là MWG với khoảng 133 tỷ đồng, FPT khoảng 105 tỷ đồng, VHM khoảng 88 tỷ đồng và MSN khoảng 73 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIC với giá trị xấp xỉ 879 tỷ đồng. Các mã tiếp theo bị bán ròng mạnh gồm VPB khoảng 138 tỷ đồng, BSR khoảng 53 tỷ đồng, CMD khoảng 45 tỷ đồng và BID khoảng 41 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 27 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại TNG với khoảng 5 tỷ đồng. Xếp sau là PSI khoảng 1 tỷ đồng, NRC khoảng 1 tỷ đồng, AAV khoảng 0,5 tỷ đồng và SGC khoảng 0,4 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PVS bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 22 tỷ đồng, tiếp đến là MBS khoảng 3 tỷ đồng, HUT khoảng 1,8 tỷ đồng, SHS khoảng 1,8 tỷ đồng và VFS khoảng 1,6 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, giao dịch của khối ngoại khá trầm lắng. Ở chiều mua, ABB được mua ròng mạnh nhất với khoảng 11 tỷ đồng, trong khi các mã còn lại như VEF, HPT, WSB và MPC chỉ được mua ròng với giá trị rất nhỏ, quanh mức 0,1 - 0,2 tỷ đồng hoặc không đáng kể. Ở chiều ngược lại, ACV bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 6 tỷ đồng, tiếp theo là OIL khoảng 1 tỷ đồng, VEA khoảng 0,7 tỷ đồng, MSR khoảng 0,5 tỷ đồng và F88 khoảng 0,3 tỷ đồng.