Nóng: Vincom Retail (VRE) muốn chi 2.300 tỷ chia cổ tức tiền mặt

CTCP Vincom Retail (mã VRE) vừa bổ sung tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận luỹ kế năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 23/4 tới đây.

Theo đó, HĐQT VRE trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng), tương ứng số tiền dự chi gần 2.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2026.

HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.132 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan dự kiến ở mức 9.719 tỷ đồng, tăng 14% và doanh thu chuyển nhượng bất động sản dự kiến khoảng 413 tỷ đồng, tăng 143% so với năm 2025. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 5.375 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2025.

Các số liệu tăng trưởng được tính toán trên cơ sở loại bỏ các yếu tố phát sinh không thường xuyên trong năm 2025 bao gồm kết quả tài chính năm 2025 của TTTM Vincom Nguyễn Chí Thanh, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, và thu nhập khác từ khoản nhận bồi thường hợp đồng, để so sánh tương đồng.

Kế hoạch doanh thu năm 2026 được đề xuất trên cơ sở kỳ vọng hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, doanh thu cho thuê và các dịch vụ liên quan tiếp tục đóng vai trò là nguồn thu chủ lực, được hỗ trợ chủ yếu bởi việc nâng cao hiệu quả khai thác tại các trung tâm thương mại đang vận hành, cải thiện chất lượng ngành hàng và cơ cấu khách thuê, gia tăng tỷ lệ lấp đầy, đồng thời từng bước tối ưu mặt bằng giá thuê theo vị trí và chất lượng tài sản.

Bên cạnh đó, lưu lượng khách hàng và sức mua tại các trung tâm thương mại được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của hoạt động cho thuê. Bên cạnh đó, trong năm 2026, Công ty sẽ đưa vào hoạt động TTTM Vincom Plaza Đan Phượng tại Hà Nội với diện tích sàn 25.000 m2.

Ngoài ra, HĐQT trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa và Dịch vụ đóng gói với lý do là theo nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty.