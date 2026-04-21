Tin vui cho MWG: DMX báo lãi tăng 49% trước thềm IPO, EraBlue dự kiến hết lỗ luỹ kế ngay trong quý 3

Theo báo cáo kinh doanh quý 1/2026, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) ghi nhận tổng doanh thu 32.613 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ và đã thực hiện 26% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 2.206 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, thực hiện 30% kế hoạch cả năm. Biên lãi ròng cũng được cải thiện lên mức 6,8%.

DMX lưu ý rằng sẽ công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 chính thức sau khi nhận được chấp thuận chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến trong quý 2. Theo kế hoạch, DMX sẽ phát hành tối đa 179,5 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 16,3% lượng cổ phần đang lưu hành, qua đó nâng vốn điều lệ lên tối đa 12.808 tỷ đồng.

Xét theo từng chuỗi, Topzone là mảng có tăng trưởng cao nhất 42%; tiếp đến là chuỗi Thế Giới Di Động tăng 34% và nhóm Điện Máy Xanh có doanh thu cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Về ngành hàng, điện thoại tăng mạnh 65%, sau đó là mảng gia dụng cũng như tủ lạnh tăng trưởng 45%.

Tính đến cuối quý 1, hệ thống DMX bao gồm 2.006 cửa hàng Điện Máy Xanh, 929 điểm bán Thế Giới Di Động và 85 địa điểm kinh doanh Topzone; tổng thể không thay đổi so với đầu năm.

Với EraBlue, chuỗi bán lẻ tại Indonesia ghi nhận doanh thu 906 tỷ IDR (khoảng 1.400 tỷ đồng). Doanh thu bình quân cửa hàng ở Indonesia đang gấp 1,5-2,6 lần cửa hàng cùng quy mô ở Việt Nam.

EraBlue đang có 212 cửa hàng, đặt mục tiêu lên 500 cửa hàng vào 2027 và 1.000 vào năm 2030. Đáng chú ý, EraBlue dự kiến xóa lỗ lũy kế vào quý 32026.

Ở lĩnh vực tài chính tiêu dùng, DMX ghi nhận doanh thu trả chậm tăng trưởng 50% khi phần lớn 97% sản phẩm có trả chậm. Đáng chú ý, công ty ghi nhận có 18 triệu lượt giao dịch với tổng giá trị giao dịch qua banking khoảng 27.000 tỷ đồng.

Đối với Thợ DMX, doanh thu trong quý ghi nhận 700 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ (tỷ trọng doanh thu nội bộ là 82% và khách hàng bên ngoài là 18%). Công ty hiện có hơn 8.000 nhân sự thợ.

Về Super App, doanh thu ghi nhận 2.000 tỷ đồng với 44 triệu lượt truy cập, giá trị đơn hàng bình quân qua app đã tăng 28%.Super App định hướng trở thành “đại siêu thị online” với các thế mạnh tích hợp cửa hàng vật lý, dịch vụ Thợ DMX, tài chính tiêu dùng...